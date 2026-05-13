Жумаділов на ТСК підтвердив, що зустрічався та розмовляв із Міндічем та Умєровим про бронежилети. ВIДЕО

Голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив, що в березні 2025 року зустрічався із тодішнім міністром оборони України та чинним секретарем РНБО Рустемом Умєровим та підозрюваним у корупції бізнесменом Тімуром Міндічем та розмовляв з ними про бронежилети.

Про це він розповів під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 13 травня щодо справи "Мідас", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про зустріч з Умєровим та Міндічем

Як розповів Жумаділов, в березні минулого року йому зателефонував Умєров та запросив на вечерю.

Умєров відвіз Жумаділова на зустріч у квартиру, де були присутні Міндіч та громадянин Ізраїлю, який розмовляв лише англійською мовою.

Голова АОЗ сказав, що не очікував там побачити Міндіча. Крім того, Жумаділов стверджує, що до цієї зустрічі він не був знайомий із Міндічем.

За словами Жумаділова, під час вечері "здебільшого розмовляли про загальні речі", в якийсь момент Міндіч запитав: "що там по бронежилетах".

Голова АОЗ сказав, що "тоді він зрозумів, що Міндіч має стосунок до цього контракту".

"Він говорить, що є контракт по бронежилетах, ми в нього вклались, а що там буде по ньому. Я сказав, що, якщо бронежилети будуть якісні - ми їх приймемо, а якщо будуть неякісні, то ні", - сказав очільник АОЗ.

Жумаділов додав, що після цієї вечері він більше не бачився, не розмовляв та не переписувався з Тімуром Міндічем.

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Проходить по справі як свідок

Він також наголосив, що працівники НАБУ допитували його у справі "плівок Міндіча". Жумаділов зазначив, що у цій справі він проходить як свідок.

Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

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