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Жумаділов на ТСК підтвердив, що зустрічався та розмовляв із Міндічем та Умєровим про бронежилети. ВIДЕО

Голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив, що в березні 2025 року зустрічався із тодішнім міністром оборони України та чинним секретарем РНБО Рустемом Умєровим та підозрюваним у корупції бізнесменом Тімуром Міндічем та розмовляв з ними про бронежилети.

Про це він розповів під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 13 травня щодо справи "Мідас", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про зустріч з Умєровим та Міндічем 

Як розповів Жумаділов, в березні минулого року йому зателефонував Умєров та запросив на вечерю.

Умєров відвіз Жумаділова на зустріч у квартиру, де були присутні Міндіч та громадянин Ізраїлю, який розмовляв лише англійською мовою.

Голова АОЗ сказав, що не очікував там побачити Міндіча. Крім того, Жумаділов стверджує, що до цієї зустрічі він не був знайомий із Міндічем.

За словами Жумаділова, під час вечері "здебільшого розмовляли про загальні речі", в якийсь момент Міндіч запитав: "що там по бронежилетах".

Голова АОЗ сказав, що "тоді він зрозумів, що Міндіч має стосунок до цього контракту".

"Він говорить, що є контракт по бронежилетах, ми в нього вклались, а що там буде по ньому. Я сказав, що, якщо бронежилети будуть якісні - ми їх приймемо, а якщо будуть неякісні, то ні", - сказав очільник АОЗ.

Жумаділов додав, що після цієї вечері він більше не бачився, не розмовляв та не переписувався з Тімуром Міндічем.

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Проходить по справі як свідок 

Він також наголосив, що працівники НАБУ допитували його у справі "плівок Міндіча". Жумаділов зазначив, що у цій справі він проходить як свідок.

  • Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

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Автор: 

Бронежилет (157) Жумаділов Арсен (59) Міндіч Тімур (323) Умєров Рустем (884)
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Топ коментарі
+20
Жуматділов, Міндіч і Умєров порішали схемку з бронежилетами, а носити їх в окопах повинні Олійники, Петренки і Кравчуки.
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13.05.2026 23:39 Відповісти
+15
«Умєров відвіз Жумаділова на зустріч у квартиру, де були присутні Міндіч та громадянин Ізраїлю»

Як сутенер проститутку.
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13.05.2026 23:41 Відповісти
+9
Тобто уявіть він не винен , Жумандінов чи як там, та як цікаво по закону. ? Оцінити той факт, що він разом з міністром оборони України під час воєнного часу обговорював з якимось бізнесменом, а фактично з громадянином іншої держави оборонну продукції. Це вже тягне на зраду чи роботу на користь ворога. Ну я не можу такого уявити в іншій адекватній країні.🤬.
P.S. так чисто фантазія, в умовному Китаї щоби вже з ним було ❓🤔
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13.05.2026 23:40 Відповісти

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