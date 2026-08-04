Жумадилов сознательно пытался ввести журналистов и общество в заблуждение относительно закупок оружия для фронта, - Шабунин

Агентство оборонных закупок признало просроченную дебиторскую задолженность по контрактам в размере 45,8 млрд грн, хотя ранее его руководство называло значительно меньшую сумму

Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Весь этот год руководитель АОЗ (Жумадилов) пытался манипулировать журналистами, занижая количество оружия, которое государство оплатило, но так и не получило после завершения контрактов. На прошлой неделе мы в ЦПК документально зафиксировали ложь АОЗ: на начало 2026 года армия не получила оружия на 45 млрд, а не на 18 млрд - как утверждал Жумадилов.

В итоге в АОЗ были вынуждены признать, что мы в ЦПК были правы насчет 45 млрд. Цитирую их позицию: "По состоянию на начало 2026 года просроченная дебиторская задолженность по контрактам Агентства оборонных закупок составляла 45,8 млрд грн", - рассказал он.

Читайте также: Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия, - Шабунин

По его словам, руководитель АОЗ сознательно пытался ввести журналистов и общество в заблуждение относительно закупок оружия для фронта.

"Повторюсь, именно для сокрытия коррупции в оборонных закупках (которые проводит АОЗ) Зеленский и уволил Федорова. Именно поэтому общество не должно спускать глаз с АОЗ и оборонных закупок. Мы должны контролировать там каждую копейку.

Чтобы эти деньги шли на оружие для фронта, а не на обустройство поместий "Династии", - подытожил председатель правления ЦПК.

Читайте: Зеленский "профукует" шанс Украины на европейскую интеграцию, - Шабунин