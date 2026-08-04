Жумадилов сознательно пытался ввести журналистов и общество в заблуждение относительно закупок оружия для фронта, - Шабунин
Агентство оборонных закупок признало просроченную дебиторскую задолженность по контрактам в размере 45,8 млрд грн, хотя ранее его руководство называло значительно меньшую сумму
Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
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"Весь этот год руководитель АОЗ (Жумадилов) пытался манипулировать журналистами, занижая количество оружия, которое государство оплатило, но так и не получило после завершения контрактов. На прошлой неделе мы в ЦПК документально зафиксировали ложь АОЗ: на начало 2026 года армия не получила оружия на 45 млрд, а не на 18 млрд - как утверждал Жумадилов.
В итоге в АОЗ были вынуждены признать, что мы в ЦПК были правы насчет 45 млрд. Цитирую их позицию: "По состоянию на начало 2026 года просроченная дебиторская задолженность по контрактам Агентства оборонных закупок составляла 45,8 млрд грн", - рассказал он.
По его словам, руководитель АОЗ сознательно пытался ввести журналистов и общество в заблуждение относительно закупок оружия для фронта.
"Повторюсь, именно для сокрытия коррупции в оборонных закупках (которые проводит АОЗ) Зеленский и уволил Федорова. Именно поэтому общество не должно спускать глаз с АОЗ и оборонных закупок. Мы должны контролировать там каждую копейку.
Чтобы эти деньги шли на оружие для фронта, а не на обустройство поместий "Династии", - подытожил председатель правления ЦПК.
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Но ведь и Федоров - говно
Тысячи людей вышли - в защиту Федорова !!!!!!!
Только конченый ссыкун
Или абсолютный мерзавец мог сказать
Я НЕ ПОЙДУ К ЭТИМ ЛЮДЯМ !!!!!!
Ничего омерзительнее этого - нет !!!!!
Федоров после этих слов - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРУП!!!!
Он сделал свой выбор
Он плюнул в души людей
И сказал - я такой же ,как Зеленский
Противно ?
Да!!!!
Но лучше не строить иллюзий
Вам иллюзии еще не надоели?
Вы уже один раз просрали страну в 2019
Может - остановитесь, панове????