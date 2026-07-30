Зеленский "профукивает" шанс Украины на европейскую интеграцию, - Шабунин

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский упускает шанс Украины на европейскую интеграцию.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на встрече с журналистами.

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"Зеленский упускает шанс на европейскую интеграцию. Потому что в 2019 году у нас был такой шанс получить статус кандидата через семь лет. Речь не шла о том, что это произойдет прямо сейчас. Затем началась война, в которой украинцы и Силы обороны завоевали то, что мы имеем сегодня - реальное кандидатство в ЕС. Дальше общество ничего не может сделать", - отметил Шабунин.

По его словам, сейчас вопросами евроинтеграции должно заниматься правительство.

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"Мы, как общество, преодолели провалы Зеленского и пробежали эти семь лет за несколько лет войны. От нас дальше уже не зависит, как будет. Это конкретная ответственность Зеленского. У него на одной руке - завоеванная украинцами и Силами обороны страшной ценой возможность стать частью ЕС, а на другой - свой интерес: и в дальнейшем контролировать ДБР, ОГП и тыловую СБУ. Вот он сейчас и выбирает: сделать то, что требует Евросоюз, чтобы очень быстро интегрироваться, реализовав шанс, или не делать этого. Очень простой выбор. Какая у Зеленского положительная мотивация не реформировать ГБР, ОГП, тыловую СБУ и не выполнять другие требования? Ее нет! У него одно желание - чтобы эти институты были подконтрольны ему, не были независимыми, чтобы защищать своих друзей от наказания за преступления (в первую очередь, коррупционные), противодействовать НАБУ и САП и контролировать политические процессы", - подчеркнул председатель правления ЦПК.

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