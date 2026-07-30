Зеленський "профукує" шанс України на європейську інтеграцію, - Шабунін

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін вважає, що президент Володимир Зеленський упускає шанс України на європейську інтеграцію.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на зустрічі з журналістами.

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"Зеленський профукує шанс на європейську інтеграцію. Тому що у 2019 році ми мали такий шанс на набуття статусу кандидата через сім років. Не йшлося про те, що це станеться прямо зараз. Потім війна, в якій українці та Сили оборони вибороли те, що маємо сьогодні - реальне кандидатство в ЄС. Далі суспільство нічого не може зробити", - зазначив Шабунін.

За його словами, нині питанням євроінтеграції має займатися уряд.

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"Ми, як суспільство, подолали провали Зеленського й пробігли ці сім років за кілька років війни. Від нас далі вже не залежить, як буде. Це конкретна відповідальність Зеленського. У нього на одній руці - виборота українцями та Силами оборони страшною ціною можливість стати частиною ЄС, а на другій - свій інтерес: і надалі контролювати ДБР, ОГП та тилову СБУ. От він зараз і обирає: зробити те, що вимагає Євросоюз, щоб дуже швидко інтегруватися, реалізувавши шанс, або не робити цього. Дуже простий вибір. Яка позитивна мотивація у Зеленського не реформувати ДБР, ОГП, тилової СБУ та не виконувати інші вимоги? Її немає! У нього одне бажання - щоб ці інституції були підконтрольні йому, не були незалежними, щоб захищати своїх друзів від покарання за злочини (в першу чергу, корупційні), протидіяти НАБУ і САП та контролювати політичні процеси", - наголосив голова правління ЦПК.

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