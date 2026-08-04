Жумаділов свідомо намагався ввести журналістів і суспільство в оману щодо закупівель зброї для фронту, - Шабунін

Агенція оборонних закупівель визнала прострочену дебіторську заборгованість за контрактами на 45,8 млрд грн, хоча раніше її керівництво називало значно меншу суму

Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Весь цей рік керівник АОЗ (Жумаділов) намагався маніпулювати журналістами, занижуючи кількість зброї, яку держава оплатила, але так і не отримала після завершення контрактів. Минулого тижня ми у ЦПК документом зафіксували брехню АОЗ: на початок 2026 року армія не отримала зброї на 45 млрд, а не 18 млрд — як стверджував Жумаділов.

У підсумку в АОЗ були змушені визнати, що ми в ЦПК були праві щодо 45 млрд. Цитую їхню позицію: "Станом на початок 2026 року прострочена дебіторська заборгованість за контрактами Агенції оборонних закупівель становила 45,8 млрд грн", - розповів він.

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За його словами, керівник АОЗ свідомо намагався ввести журналістів і суспільство в оману щодо закупівель зброї для фронту.

"Повторюся, саме для покривання корупції в оборонних закупівлях (які проводить АОЗ) Зеленський і звільнив Федорова. Саме тому суспільство має очей з АОЗ і оборонних закупівель не зводити. Маємо контролювати там кожну копійку.

Щоб ці гроші йшли на зброю для фронту, а не облаштування маєтків "Династії", - підсумував голова правління ЦПК.

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