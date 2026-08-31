Жумадилов уходит с поста директора Агентства оборонных закупок ГОТ, - Минобороны

31 августа Арсен Жумадилов по соглашению сторон покидает пост директора Агентства оборонных закупок ГОТ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Детали решения

В Минобороны напомнили, что в течение трех лет под его руководством АОЗ обеспечивало потребности Сил обороны.

"Благодарим Арсена Жумадилова за работу. Решение о назначении нового руководителя Агентства будет принято в кратчайшие сроки. Министерство обороны Украины считает стабильное обеспечение Сил обороны одним из своих главных приоритетов", - добавили там.

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Напомним:

Источники Цензор.НЕТ сообщали об этом еще 20 августа.

Ранее сообщалось, что глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подтвердил, что в марте 2025 года встречался с тогдашним министром обороны Украины и экс-секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также с подозреваемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем и беседовал с ними о бронежилетах.

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