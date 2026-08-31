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Новости Закупки АОЗ Увольнение Жумадилова
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Жумадилов уходит с поста директора Агентства оборонных закупок ГОТ, - Минобороны

жумаділов

31 августа Арсен Жумадилов по соглашению сторон покидает пост директора Агентства оборонных закупок ГОТ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Детали решения

В Минобороны напомнили, что в течение трех лет под его руководством АОЗ обеспечивало потребности Сил обороны.

"Благодарим Арсена Жумадилова за работу. Решение о назначении нового руководителя Агентства будет принято в кратчайшие сроки. Министерство обороны Украины считает стабильное обеспечение Сил обороны одним из своих главных приоритетов", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жумадилов сознательно пытался ввести журналистов и общество в заблуждение относительно закупок оружия для фронта, - Шабунин

Напомним:

  • Источники Цензор.НЕТ сообщали об этом еще 20 августа.
  • Ранее сообщалось, что глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подтвердил, что в марте 2025 года встречался с тогдашним министром обороны Украины и экс-секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также с подозреваемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем и беседовал с ними о бронежилетах.

Подробнее читайте в материале "Министерство повышенной облачности: какие вызовы и проблемы ждут нового министра обороны" по ссылке.

Читайте также: АОЗ под руководством Жумадилова будет осуществлять закупки за счет средств иностранных доноров для всех компонентов Сил обороны

Автор: 

Минобороны (10064) увольнение (2792) Жумадилов Арсен (55) Агентство оборонных закупок (132)
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Топ комментарии
+14
"украл, випіл -"... і звільнився. Лєпота...
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31.08.2026 17:30 Ответить
+10
розслідування чату GPT
дуже цікава ниточка

У декларації Арсена Жумаділова за 2015 рік був зазначений телефон, який належав кримській компанії «Васко да Гама».

Той самий номер, за журналістськими даними, використовувався як контактний для бізнесу його брата Мурата.

Тобто маємо не просто:

Арсен → брат у Криму

а потенційно:

Арсен (до 2014 - директор/співвласник «Кримського стилю»)Мурат Жумаділов«Кримський стиль» / «Атлант Сервіс»російська юрисдикціяперевезення РФ ↔ окуповані українські території

дружина Арсена Жумаділова отримала російський паспорт у 2021 році. Сам Жумаділов цього факту не заперечував, але пояснював отримання документа перебуванням у Криму та необхідністю мати можливість відвідувати родичів.
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31.08.2026 17:37 Ответить
+8
Досі йде....вже місяць цій новині. Чи хвости підчищав?
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31.08.2026 17:31 Ответить

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