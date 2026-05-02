АОЗ под руководством Жумадилова будет осуществлять закупки за счет средств иностранных доноров для всех составляющих Сил обороны
Правительство утвердило изменения в порядке координации международной военной помощи в период военного положения. В частности, отныне Агентство оборонных закупок (АОЗ) сможет осуществлять закупки на средства иностранных доноров в интересах всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в Минобороны, введен механизм, который позволит привлекать средства государств-доноров на закупки для всех составляющих Сил обороны.
Соответствующее постановление принято по инициативе Министерства обороны Украины.
"Изменения направлены на повышение эффективности привлечения, распределения и использования помощи от международных партнеров", — пояснили в оборонном ведомстве.
Как меняется координация международной помощи
Ранее Минобороны могло формировать и доводить до сведения государств-доноров потребности только тех составляющих Сил обороны, которые входят в его сферу управления.
Отныне ведомство будет обобщать потребности всех составляющих сектора безопасности и обороны, включая:
- Национальную гвардию Украины;
- Государственную пограничную службу Украины;
- Службу безопасности Украины;
- другие формирования, участвующие в обороне государства.
Таким образом, Министерство обороны будет выступать "единым окном" для взаимодействия с государствами-донорами.
"Это обеспечит более справедливое распределение международной помощи, усилит координацию с партнерами и позволит подразделениям сосредоточиться на выполнении задач обороны Украины", — отметили в министерстве.
Закупки за средства государств-партнеров
Кроме того, урегулирован вопрос использования финансовых ресурсов государств-доноров. Если раньше международная помощь преимущественно предоставлялась в виде вооружения и военной техники, то сегодня партнеры все чаще выделяют средства на их закупку.
Отмечается, что введенный механизм позволит формировать и предоставлять донорам согласованные предложения по использованию такого финансирования, что повысит эффективность его привлечения.
Также предусмотрено, что Агентство оборонных закупок ДОТ сможет осуществлять закупки за средства иностранных доноров в интересах всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
далі можеш нє продолжать.
.
Замість посадки - монополія: Як Глиняна стала одним з найбільших підрядників Міноборони