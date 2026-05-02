АОЗ под руководством Жумадилова будет осуществлять закупки за счет средств иностранных доноров для всех составляющих Сил обороны

Правительство утвердило изменения в порядке координации международной военной помощи в период военного положения. В частности, отныне Агентство оборонных закупок (АОЗ) сможет осуществлять закупки на средства иностранных доноров в интересах всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в Минобороны, введен механизм, который позволит привлекать средства государств-доноров на закупки для всех составляющих Сил обороны.

Соответствующее постановление принято по инициативе Министерства обороны Украины.

"Изменения направлены на повышение эффективности привлечения, распределения и использования помощи от международных партнеров", — пояснили в оборонном ведомстве.

Как меняется координация международной помощи

Ранее Минобороны могло формировать и доводить до сведения государств-доноров потребности только тех составляющих Сил обороны, которые входят в его сферу управления.

Отныне ведомство будет обобщать потребности всех составляющих сектора безопасности и обороны, включая:

  • Национальную гвардию Украины;
  • Государственную пограничную службу Украины;
  • Службу безопасности Украины;
  • другие формирования, участвующие в обороне государства.

Таким образом, Министерство обороны будет выступать "единым окном" для взаимодействия с государствами-донорами.

"Это обеспечит более справедливое распределение международной помощи, усилит координацию с партнерами и позволит подразделениям сосредоточиться на выполнении задач обороны Украины", — отметили в министерстве.

Закупки за средства государств-партнеров

Кроме того, урегулирован вопрос использования финансовых ресурсов государств-доноров. Если раньше международная помощь преимущественно предоставлялась в виде вооружения и военной техники, то сегодня партнеры все чаще выделяют средства на их закупку.

Отмечается, что введенный механизм позволит формировать и предоставлять донорам согласованные предложения по использованию такого финансирования, что повысит эффективность его привлечения.

Также предусмотрено, что Агентство оборонных закупок ДОТ сможет осуществлять закупки за средства иностранных доноров в интересах всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

А українці взагалі є?
показать весь комментарий
02.05.2026 19:00 Ответить
є, в окопах...і в могилах.....
показать весь комментарий
02.05.2026 19:03 Ответить
Та є,Тільки вони в розшуку.
показать весь комментарий
02.05.2026 19:06 Ответить
ти на що натякаєшь, антисемітськая морда...
показать весь комментарий
02.05.2026 19:08 Ответить
Все, що не семітизм, є антисемітизмом.
показать весь комментарий
02.05.2026 19:20 Ответить
після прийняття Закона про антисемитизм дискускусії про семетизм загострились як ніколи....

показать весь комментарий
02.05.2026 19:21 Ответить
Палестинцы - семиты... Биби - антисемит?
показать весь комментарий
02.05.2026 19:47 Ответить
Ще одна мразь вилізла!
показать весь комментарий
02.05.2026 19:04 Ответить
"в інтєрєсах...."

далі можеш нє продолжать.

показать весь комментарий
02.05.2026 19:23 Ответить
Умєров , дерьмак , агрохімія, оце чудо, вони наче з одного племені.
показать весь комментарий
02.05.2026 19:07 Ответить
жумаділов чергова Zельона Гнида
показать весь комментарий
02.05.2026 19:08 Ответить
Він ним і був навіть не черговим це одне кодло
показать весь комментарий
02.05.2026 19:14 Ответить
Дружаня умерова та єрмака!
показать весь комментарий
02.05.2026 19:57 Ответить
АОЗ під керівництвом Жумаділова здійснюватиме закупівлі за кошти іноземних донорів для всіх складових Сил оборони

Замість посадки - монополія: Як Глиняна стала одним з найбільших підрядників Міноборони
показать весь комментарий
02.05.2026 19:37 Ответить
А що українці закінчились , закупки необхідно робити за допомогою якогось чурки .
показать весь комментарий
02.05.2026 19:41 Ответить
В ******** Україні ще не було української влади. Підтвердженням тому є захист російської мови у Конституції.
показать весь комментарий
02.05.2026 19:48 Ответить
Родич умерлого.)))
показать весь комментарий
02.05.2026 19:56 Ответить
Міндіч, тільки в профіль.
показать весь комментарий
02.05.2026 20:00 Ответить
Це шобло міндіча як відправляє відкат просроченому і кацапам
показать весь комментарий
02.05.2026 20:36 Ответить
И этот ворует для миндича, умерова, в для гандрея, для неизвестного Вовы вислюка.
показать весь комментарий
02.05.2026 20:41 Ответить
Цікаво скільки часу залишилось до "Жумаділгейту" ..
показать весь комментарий
02.05.2026 21:34 Ответить
Можна робити ставки.. через - 1, 2, 3 місяців
показать весь комментарий
02.05.2026 21:58 Ответить
 
 