АОЗ под руководством Жумадилова будет осуществлять закупки за счет средств иностранных доноров для всех составляющих Сил обороны

Правительство утвердило изменения в порядке координации международной военной помощи в период военного положения. В частности, отныне Агентство оборонных закупок (АОЗ) сможет осуществлять закупки на средства иностранных доноров в интересах всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в Минобороны, введен механизм, который позволит привлекать средства государств-доноров на закупки для всех составляющих Сил обороны.

Соответствующее постановление принято по инициативе Министерства обороны Украины.

"Изменения направлены на повышение эффективности привлечения, распределения и использования помощи от международных партнеров", — пояснили в оборонном ведомстве.

Как меняется координация международной помощи

Ранее Минобороны могло формировать и доводить до сведения государств-доноров потребности только тех составляющих Сил обороны, которые входят в его сферу управления.

Отныне ведомство будет обобщать потребности всех составляющих сектора безопасности и обороны, включая:

Национальную гвардию Украины;

Государственную пограничную службу Украины;

Службу безопасности Украины;

другие формирования, участвующие в обороне государства.

Таким образом, Министерство обороны будет выступать "единым окном" для взаимодействия с государствами-донорами.

"Это обеспечит более справедливое распределение международной помощи, усилит координацию с партнерами и позволит подразделениям сосредоточиться на выполнении задач обороны Украины", — отметили в министерстве.

Закупки за средства государств-партнеров

Кроме того, урегулирован вопрос использования финансовых ресурсов государств-доноров. Если раньше международная помощь преимущественно предоставлялась в виде вооружения и военной техники, то сегодня партнеры все чаще выделяют средства на их закупку.

Отмечается, что введенный механизм позволит формировать и предоставлять донорам согласованные предложения по использованию такого финансирования, что повысит эффективность его привлечения.

Также предусмотрено, что Агентство оборонных закупок ДОТ сможет осуществлять закупки за средства иностранных доноров в интересах всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

