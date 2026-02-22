РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости
5 014 21

АОЗ за неделю закупила китайских дронов на сумму более 9 млрд грн, - "Наші гроші"

закупки дронов

С 14 по 21 февраля в системе "Прозорро" было обнародовано 74 тысячи сообщений о закупках на 34,98 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

АОЗ в лидерах закупок

Рекордными закупками отметилась "Агентство оборонных закупок". Впервые за период ее существования она за неделю заключила соглашения на поставку китайских дронов на 9,37 млрд грн. Ранее суммы контрактов за месяц были значительно меньше. И даже в декабре прошлого года, когда обычно проводятся массовые закупки на остатки неизрасходованных средств, сумма контрактов была в полтора раза меньше.

В нынешних контрактах закрыто все, кроме цены. Известна только стоимость некоторых из заказанных дронов: цена Matrice 4Т в районе 188 тыс. грн, Matrice 4E – 141 тыс. грн.

Читайте также: Харьков тратит 1,4 млрд на реконструкцию детской больницы, пока правительство экстренно покупает котельные для страны почти за ту же сумму, - "Наші гроші"

Всего за месяц с момента смены руководства в Минобороны в середине января 2026 года, "АОЗ" провело закупки китайских дронов на сумму 11,4 млрд грн. Это почти столько же, сколько за второе полугодие 2025 года (в расчет не приняты расторгнутые контракты).

Более раннюю статистику получить в "Прозорро" сложно, поскольку до июля "АОЗ" публиковал данные с пробелами в стоимости контрактов.

Обеспечение фронта дронами

"Данные о закупках дронов у украинских производителей "АОЗ" вообще не публикует в "Прозорро". В начале февраля "Нашим грошам" сообщили, что из-за несвоевременного планирования Генштаба и Минобороны, на первые месяцы этого года ожидается плановый провал в поставках различных дронов на фронт. Поскольку они не были вовремя заказаны", - пишут "Наші гроші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка национального производителя: украинская рыбная продукция появилась в Prozorro Market

1 009,98 АО "Энергетическая Компания Украины" Электрическая энергия с целью компенсации технологических потерь электрической энергии при ее распределении электрическими сетями UA-2026-01-29-004352-a-b1
4. АО "Черкассыоблэнерго" 947,62 ООО "Таргет энерджи" Электрическая энергия с целью компенсации технологических потерь электрической энергии при ее распределении электрическими сетями UA-2026-01-30-016500-a-b1
5. Министерство здравоохранения Украины 675,75 ООО "МТМ-компаньон" Реконструкция нежилого здания под реабилитационный центр (ул. Грибоедова 20 "Б" в г. Ужгород) (HEAL-W-RFQ-3.3.8) UA-2025-10-17-014252-a-a1
6. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" 352,87 ООО "Гранд консалт" комплект продуктов питания по Каталогу продуктов UA-2026-01-15-014428-a-c4
7. АО "Укргаздобыча" 311,62 ООО "Викоил Лтд" Проведение сейсморазведочных исследований на Кисовско-Краснокутско-Степной площади по технологии 3D
8. ЧАО "Укргидроэнерго" 279,17 ООО "Специальный технологический мониторинг" Защитные изделия ролетного типа, экраны металлические сетчатые для дополнительного обустройства противодроновой защиты сооружений здания ГЭС филиала "Среднеднепровская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго" UA-2026-02-16-008101-a-a1
9. Департамент социальной политики исполкома Криворожского городского совета 244,46 ООО "Фабрика вкуса" Продуктовые наборы UA-2026-01-23-014759-a-c1
10. Служба безопасности Украины 205,55 ООО "Петрол партнер" Бензин и дизельное топливо (талоны/скретч-карты) UA-2026-01-22-014889-a-b1

Автор: 

Prozorro (27) дроны (4770) Агентство оборонных закупок (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А я би просто промовчав...
ФСБ не надавав інфу!
показать весь комментарий
22.02.2026 14:46 Ответить
+6
"міндіч" ,створив в Китаї фірму із статутним капіталом в півтора юаня ,де вказано "випуск і реалізація дронів"
показать весь комментарий
22.02.2026 14:49 Ответить
+3
Враховуючи викладене, є така наді,що красти (відмивати гроші у т.ч.) - будуть меньше.....Але, може зовсім навпаки,враховуючи посилання на такий рост.....
показать весь комментарий
22.02.2026 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я би просто промовчав...
ФСБ не надавав інфу!
показать весь комментарий
22.02.2026 14:46 Ответить
Так для цього ж потрібен розум, а де їм його взяти?
показать весь комментарий
22.02.2026 15:35 Ответить
в чому проблема ?
ШІ - ціна на професійний квадрокоптерhttps://www.google.com/search?q=DJI+Matrice+4T&client=firefox-b-d&hs=aE49&sca_esv=****************&sxsrf=ANbL-n6W0-_MZfaxPFe95xvWmIkxG7tvZw%3A1771792341666&ei=1WebaYWzKOmmwPAP6qaE6Qw&biw=820&bih=353&ved=2ahUKEwjw9sT2-O2SAxU5KhAIHZaBGy4QgK4QegQIARAB&oq=Matrice+4%D0%A2+%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D1%94&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ01hdHJpY2UgNNCiINGB0LrRltC70YzQutC4INC60L7RiNGC0YPRlDIFEAAY7wUyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIFEAAY7wVItmBQnAlY-TpwAXgBkAEAmAGhAaABgA-qAQQwLjE1uAEMyAEA-**************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDvOziJPFnwAd0UGfzQ2wtXSkIKUS_pbBMsbkjbqSomJYjB876FqsnbS5TWlD70PDoNK_V41eBhlHxnBzXa6mGpJfRixBrK5HPkDoPsITqqb3p_RwyW2z66OaAfrYItbnMtGaDDeTyx9acPTvCKgYh8XTlgXymRQlw1EkV1NhFYOwT6Nfpw3-w792q1nom9c17xrYa8qTd2LVfy2HSAtQ6EN6wZjuYW0OF3DcaOsUQYasBgEp09eTJ94BO-_uZ49L-j7KhI1Bpi7d_zKbyA3esYtyWfcWZUAgnv3zl7yQYSaw&csui=3 DJI Matrice 4T в Україні станом на початок 2026 року варіюється в межах 195 000 - 280 000 грн.
купили по в районі 188 тис грн.

як кацав дядюшка Ден Сяо Пін
"не важливо чийого виробництва дрон, важливо щоб він гарно кизд..ив кацапів"

.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:36 Ответить
Враховуючи викладене, є така наді,що красти (відмивати гроші у т.ч.) - будуть меньше.....Але, може зовсім навпаки,враховуючи посилання на такий рост.....
показать весь комментарий
22.02.2026 14:48 Ответить
"міндіч" ,створив в Китаї фірму із статутним капіталом в півтора юаня ,де вказано "випуск і реалізація дронів"
показать весь комментарий
22.02.2026 14:49 Ответить
міндічі створили замінили Державу на мафіозне ЗОТ , яке не несе відповідальності перед громадянами та всіми проживаючими
показать весь комментарий
22.02.2026 14:57 Ответить
нахалеру ви це пишете? китайцям заборонено продавати дрони в Україну
показать весь комментарий
22.02.2026 14:50 Ответить
⚠️Прямо зараз закрилися всі (!) аеропорти Москви - Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський не приймають та не відправляють рейси. Причина тряски - масований наліт на москву невідомих дронів

Залишається лише чекати палаючих результатів.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:51 Ответить
🙏🙏🙏🙏
Аби були результати!! А не вибиті шибки на сотні вкладених мільонів
показать весь комментарий
22.02.2026 14:55 Ответить
Ніяких палаючих результатів не буде.
Але мАцкву в тонусі тримати необхідно.
Щоб не було поползновєній зняти ППО на користь регіонів.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:56 Ответить
За Флайтрадаром над мАцквой зараз дійсно "чістоє нєбо", пара ******** на сході кружляє, і поки що лізе прямим курсом на шєрємєтьєво якийсь псих з Мурманська.
показать весь комментарий
22.02.2026 15:07 Ответить
КНР багатіє на війні... ( В обидва боки продає, рашанам більше ). Ще ц збирає інформацію, + досвід операторів + стратегічний дослід і тактичний ( скільки закабзониних на яку кількість техніки )
Ще й спустошує расію від пасіонаріїв - знищює тих боєздатних хто буде ( потенційно) проти ексрансії комуняк
показать весь комментарий
22.02.2026 14:54 Ответить
Це десь 50-60 тисяч дронів. Якби так щотижня, то було б дуже непогано. Лише три місяці, як з'їпав сраний дружбан Віслюка Міндич, а вже який результат.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:56 Ответить
Мабуть, це страшна державна таємниця, але все ж скажу.
Всі дрони - що наші, що русняві - або повністю китайські, або зібрані з китайських запчастин.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:57 Ответить
Тільки я щось не чув, щоб кацапи вихвалялись своїми дронами, на відміну від українців...
показать весь комментарий
22.02.2026 15:09 Ответить
А кого вони там ніжно називають "малєнькімі пронирамі"?
показать весь комментарий
22.02.2026 15:10 Ответить
а у наших дронарів немає заявок. Вони простоюють.
показать весь комментарий
22.02.2026 15:14 Ответить
Висновок: Китайці, "допомагаючи" кацапам, переслідують влсні інтереси... Поки кацапи, очолювані придурком Путіним, будуть "розбивать морду", і витрачать ресурси на Україну, китайці "приберуть до рук", Сибір... Думаю, вони саме на цей результат, і розраховували, коли під час Пекінської Олімпіади, давали Путіну згоду, на розв"язання війни, в Україні...
показать весь комментарий
22.02.2026 15:15 Ответить
Закупить-закупило, а чи дійдуть вони до ЗСУ? Хімічні грілки теж закупили, але не поставили, 100 000 дронів на оптоволокні теж закупили, тільки їх ніц немає. Чебурек джумаділов з умеровим закуповують.... І головне, що ці шашличники незамінні, як галущенко, тільки міністром може бути і до ого ж усіх иіністерств.
показать весь комментарий
22.02.2026 16:04 Ответить
Проплатили гроші- це не поставлено. А поставлено 0,21% від проплаченого. Решта-на "потім". Грілки ж знову перенесли на травень? А де решта товарів,які проплачені АОЗ, ДПСУ? Де гроші,Зін? Або де товар?
показать весь комментарий
22.02.2026 16:18 Ответить
****** узкоглазые зарабатывают на войне!!!!
показать весь комментарий
22.02.2026 22:04 Ответить
 
 