РУС
Харьков тратит 1,4 млрд на реконструкцию детской больницы, пока правительство экстренно покупает котельные для страны почти за ту же сумму, - "Наші гроші"

С 8 по 13 февраля в системе "Прозорро" обнародовано 77 тыс. сообщений о закупках на 25,17 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

"К сожалению, это не тот случай, когда упорство в противостоянии военным обстоятельствам играет на руку всем нам", - говорится в публикации.

Чиновники после разрушения отопления в Киеве и Харькове нашли возможность купить за рубежом мобильные когенераторы на 1,58 млрд грн. Соответствующие контракты были обнародованы на прошлой неделе. И это пролетело по всем новостям как пример мощной, хоть и запоздалой поддержки населения властью. И в том числе поддержки харьковчан, которым отправили часть этих когенераторов, производящих электричество и тепло.

Однако харьковские власти не были бы собой, если бы не показали свои приоритеты. Также на прошлой неделе Харьковская ОВА обнародовала контракты на реконструкцию двух корпусов Областной детской больницы по ул. Клочковской на 1,40 млрд грн. Чиновники Олега Синегубова заключили соответствующие контракты со строительными фирмами, прекрасно зная, что в Харькове прямо сейчас есть гораздо более насущные потребности в использовании строителей и строительной техники, чем просто улучшение детской больницы.

реконструкция харьковской больницы

"И средства на это строительство выделяют из государственного бюджета по программе Ukraine Facility, которую финансируют европейские доноры. Якобы в Харькове, который обстреливается уже даже ракетами залпового огня с близкого расстояния, сейчас нет большей потребности в строительстве защитных сооружений для энергетики и коммуналки. Которые никто из европейцев не запрещает финансировать за их деньги", - пишут "Наші гроші".

Чтобы вам был лучше понятен уровень упоротости – вот вам одна цифра. "Укргідроенерго" прячет под землю энергетическое оборудование одной из еще не уничтоженных рашистами гидроэлектростанций. Чтобы, в том числе, и харьковчанам хватало электричества, чтобы по решению правительства не отключать им свет, как в относительно тыловых регионах. Так там приобретение только части электрической аппаратуры, которую будут прятать под землю только на одной станции (ячейки ЦРУ-3,15КВ), будет стоить 112 млн грн. Это куча денег. Но несмотря на большой размер этой цифры на оборудование, которое необходимо здесь и сейчас, это меньше 10 процентов от того, что чиновники Синегубова отписали на мечтательное улучшение детской больницы. Так что это - не тот случай, когда детям отписывают действительно все самое лучшее. И это мы еще в синегубовскую смету не лезли", - добавляют авторы публикации. 

Топ-10 крупнейших закупок прошлой недели
Заказчик млн грн Подрядчик Предмет соглашения
1. ГП "Восстановление критической инфраструктуры" 1 584,33 ООО "РСЕ Групп Украина" Оборудование мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии для нужд территориальных общин UA-2026-02-09-015767-a-a1 UA-2026-02-09-015548-a-b1 UA-2026-02-09-015801-a-c1 UA-2026-02-09-015699-a-b1
2. Департамент капитального строительства Харьковской ОГА 784,58 ООО "СК Пантеон" Капитальный ремонт помещений, внутренних инженерных сетей и систем здания главного лечебного корпуса лит. "А-7", с внедрением мер энергосбережения и энергоэффективности, Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Областная детская клиническая больница", расположенного по адресу: Харьковская область, Харьковский район, город Харьков, улица Клочковская, 337-А UA-2026-01-13-001194-a-a1
3. Департамент капитального строительства Харьковской ОГА 615,22 ЧП "Строительная фирма "Промтекс" Реконструкция здания Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Областная детская клиническая больница" с пристройкой защитного сооружения гражданской защиты, расположенного по адресу: Харьковская область, город Харьков, улица Клочковская, дом 337А UA-2026-01-09-002454-a-c1
4. АО "Укргаздобыча" 323,80 Консорциум "ОК" Реконструкция объекта в Изюмском районе Харьковской области UA-2025-10-07-008711-a-a1
5. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" 316,99 ООО "Аделин" комплект продуктов питания по Каталогу продуктов UA-2026-01-15-014428-a-c1
6. Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета 316,22 КП "Теплоэнерго" тепловая энергия UA-2026-02-11-003946-a-b1
7. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" 263,99 ООО "Эфе Бетон" Блоки бетонные модульные UA-2026-01-12-008557-a-c1
8. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" 231,65 ООО "Гранд Консалт" комплект продуктов питания по Каталогу продуктов UA-2026-01-15-014428-a-b3
9. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" 283,56 ЛКП "Львовэлектротранс" Услуги пассажирских перевозок городским электрическим транспортом UA-2026-02-06-004577-a-a1
10. Департамент благоустройства, восстановления и реконструкции Харьковского городского совета 221,17 ЧАО "Трест Житлобуд – 1" Новое строительство защитного сооружения гражданской защиты (противорадиационное укрытие) на территории коммунального учреждения "Учреждение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа №143 Харьковского городского совета" по адресу: город Харьков, улица Львовская, 21. UA-2025-11-28-015236-a-c1

больница (11) реконструкция (2) Харьков (631) Prozorro (217) Харьковская область (2221) Харьковский район (580)
Топ комментарии
+17
тєрєхов і собі хоче підлатити статки)))
у ****?)він же в темі і по суті з одного кодла
15.02.2026 15:08 Ответить
+13
ця лікарня за 500 м від кільцевої Харкова, від якої до фронту 25-30 км, майже все летить на місто і область над цією лікарнею. Досвід Старого Салтова, де розбомбили відновлену за 200 млн грн школу, і Ізюма, де розбомбили відновлену за 1,2 млрд грн лікарню, надихає владу на подальші потужні кроки знищення бюджету країни.
15.02.2026 16:25 Ответить
+12
Бо там "міцні господарники" гепиного розливу. Вбухають (вкрадуть) гроші, кацапи **********, знову будуть ремонтувати і т.д.
15.02.2026 15:32 Ответить
тєрєхов і собі хоче підлатити статки)))
у ****?)він же в темі і по суті з одного кодла
15.02.2026 15:08 Ответить
Інколи не подобаються дії Терехова. Але, в даному випадку, яке внмає відношення до обласної лікарні, яку фінансує ОДА, тим більше не за рахунок власного бюджету, а за рахунок іноземної допомоги? До речі, в статті йдеться про "покращення дитячої лікарні". Що там покращувати, якщо її розпи.....дячили в хлам свого часу?
15.02.2026 19:11 Ответить
setepan sepen - та його лайкателі писателі (чи писуни), але ніяк не читателі!
15.02.2026 21:40 Ответить
****** везде. Но это все равно лучше в разы чем закатывать бабки в асфальт, который к весне уплывает вместе со снегом.
15.02.2026 15:13 Ответить
Чим краще в рази? Тим що приліт одного шахеда одразу спише 1,5 млрд?
Дійсно, тут і снігу не потрібно.
15.02.2026 15:59 Ответить
такі міркування в тебе, на кшалт: цеглиною чи звичайною каменюкою по голові отримати краще...
15.02.2026 16:11 Ответить
заказна стаття . всеодно гроши вкрадуть що на котельнях що на лікарні . але є надія що діткам якийсь ремонтик зроблять.
15.02.2026 15:30 Ответить
цікаво і хто ж "заказал"? Може і в Прозорро на замовлення виклали?
15.02.2026 16:12 Ответить
Ікспьорд на ікспьорді і ікспьордом поганяє тут. В мене питання, так Харкову потрібна чи не потрібна дитяча лікарня з новим облаштованим бомбосховищем? Чи когось обділили і хтось не потрапив у перелік забудовників лікарні щоб хапонути там бюджетних коштів і тому замовив цю статтю? Мені здається що справа в останньому.
15.02.2026 15:31 Ответить
в Харкові вже є дитяча лікарня, а на бомбосховище візьмуть ще 2-3 млрд
15.02.2026 16:14 Ответить
Бо там "міцні господарники" гепиного розливу. Вбухають (вкрадуть) гроші, кацапи **********, знову будуть ремонтувати і т.д.
15.02.2026 15:32 Ответить
Хтось кричав терехов найкращий мер.
15.02.2026 15:34 Ответить
Ех ,рускій мір зустрічати збираються((Де там Допкін?Залишай танк і гайда лавки в метро будувати((Зовсім несмішно((
15.02.2026 15:38 Ответить
1.4 млрд в такий час🤯
І наскільки а*уєвші що знають що всі бачать але всерівно творять бо можна половину суми по карманах розписати
важливо, так, але вревнений що там за 100-200 мільйонів можна все зробити і залишок на військо
15.02.2026 15:41 Ответить
в який час? он мусорам дастерів закупили на 237 млн, і нічого, тиша.
а тут на лікарню витратити збираються іроди! ай-яй-яй. в харкові, до речі, ситуація з міні котельними набагато краща за київ. бо депутати і продажні журнализди тільки говорять про проблеми, а в харкові проблеми намагаються вирішити.
15.02.2026 18:26 Ответить
І що що мусорам закупили? То що і мені почати якщо інший почав?
«на лікарню витратити» - якщо не зрозумів/не читав про що я пишу то і не варто коментувати
суть моїх слів була в тому що ці гроші вкрадуть, а не в тому що не варто на лікарні тратити.
15.02.2026 20:25 Ответить
в той час коли кацапи знищують все і в першу чергу енерго інфраструктуру, а головним завданням Держави є виживання, цікаво спостерігати чи то за дурнями чи то за "піарниками" які виправдовують таке марнотратство.
15.02.2026 16:15 Ответить
Ну да, "уряд екстрено купує котельні" через свою повну некомпетентність та розкрадання мародерство в попередні роки. Чия б корова мичала...
15.02.2026 16:19 Ответить
І економію на створенні ЗРК. Зекономили так, що збитків від бородатих драндулетів на два порядки більше, ніж вартість всіх ракетних програм разом узятих.
15.02.2026 18:27 Ответить
ця лікарня за 500 м від кільцевої Харкова, від якої до фронту 25-30 км, майже все летить на місто і область над цією лікарнею. Досвід Старого Салтова, де розбомбили відновлену за 200 млн грн школу, і Ізюма, де розбомбили відновлену за 1,2 млрд грн лікарню, надихає владу на подальші потужні кроки знищення бюджету країни.
15.02.2026 16:25 Ответить
Не здивуюсь що виплеве інформація про договорняки з москолотою про цілі атак, єрмакозел і компанія на таке здатні, це я більш аніж впевнений
15.02.2026 22:06 Ответить
Наочний приклад того, чому владні структури на всіх рівнях абсолютно не зацікавлені в реальному припиненні війни. Поки Європа дає гроші, які можна легко вкрасти, кожен чинуша буде рвати на грудях вишиванку з закликом воювати до виходу на кордони 91-го року. Головне при цьому, щоб в жодному випадку не припинявся потік кріпаків на фронт
15.02.2026 16:32 Ответить
Тут головне - не те, що йдеться про нераціональне витрачання коштів у Харкові. Головне - це те що уряд (який прокрався по саме не можу) раптом постає в ролі лицаря без докору й догани, що мало не з власної кишені урядовців постачає всіх нужденних генераторами.
15.02.2026 16:32 Ответить
Уряд шукає гроші на котельні для києва, а не для країни, бо коли зтирали харків, дніпро, запоріжжя, херсон уряд не дуже щось шукав, а як почали лупити по києву - раптом заворушились, виявляється війна не тільки в харкові і херсоні, айайай ратуйте, та куди там, в миколаєві поживіть, де аес під боком і електрика по три години на добу вже пів року, про уряд згадали пі...ри, в херсон приїздіть - будете з електрикою.
15.02.2026 16:34 Ответить
Та що вам не зрозуміло? Вам же наш "вєлікій вождь " плємені сказав, що терехов дуже гарно підготував Харків, бачите скільки бабок напланував для списання на карман, а Кличко погано. Зелена погань валить все, що можна.
15.02.2026 16:36 Ответить
Це відео містить детальне розслідування проєкту «Хапуга.UA» щодо завищення цін та стрімкого успіху ТОВ «СК ПАНТЕОН» на державних закупівлях. https://www.youtube.com/watch?v=453hf0Nch7Q
У кошторисах «СК Пантеон» журналісти виявили значні переплати порівняно з ринковими цінами:
Приклад: Заклепки, які в роздрібних магазинах коштують близько 5 грн, у документах компанії фігурували за ціною 45 грн.
Також зафіксовано суттєві націнки на арматуру, бетон та лінолеум під час ремонту лікарень та будівництва укриттів.

4. Ознаки фіктивності
Адреса: Компанія зареєстрована у звичайній квартирі (вул. Західна, 60/62, кв. 3), де, за свідченнями сусідів та журналістів, реальна діяльність не ведеться.
Статутний капітал: Становить лише 2 000 грн, що є нетиповим для компанії, яка оперує контрактами на сотні мільйонів гривень.

5. Пов'язаність з посадовцями
У розслідуваннях згадується, що акти виконаних робіт, які надавав «Пантеон», іноді стосувалися об'єктів, де генпідрядниками виступали фірми, пов'язані з оточенням керівництва Харківської ОВА (зокрема згадувалося прізвище заступника голови ХОВА Михайла Харнама).
15.02.2026 16:52 Ответить
це не тільки в Харкові. в кожному місті вротйбані мери і керівники ова крадуть під час війни , як не в себе. а йбане сбу нічого не помічає, в долі.
15.02.2026 16:58 Ответить
Гарна схема. Побудували, витратили гроші, прилет ракети, все списалиі можно заново витрачати гроші...і так по кругу. Коли скінчиться це лайно?
15.02.2026 17:09 Ответить
вот когда у тебя зуб заболит, не иди в больницу - "лечись" дома, плоскогубцами или верёвкой к двери!
15.02.2026 21:05 Ответить
Чи на часі зараз ця реконструкція під бомбами, які розкурочать вщент все завтра?
Да, лікарня потрібна, але... треба зачекати якогось припинення вогню, а не гроши, які конче потрібні фронту, щоб країну врятувати, викидати в прямому смислі слова на вітер.
15.02.2026 17:17 Ответить
а СКОЛЬКО потратили на детский "Охматдет" после ракетного обстрела? или "это другое"
15.02.2026 18:45 Ответить
Синєгубов поспішає, бо відчуває що скоро вікно можливостей вкрасти закриється...
15.02.2026 19:36 Ответить
 
 