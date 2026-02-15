Харьков тратит 1,4 млрд на реконструкцию детской больницы, пока правительство экстренно покупает котельные для страны почти за ту же сумму, - "Наші гроші"

С 8 по 13 февраля в системе "Прозорро" обнародовано 77 тыс. сообщений о закупках на 25,17 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

"К сожалению, это не тот случай, когда упорство в противостоянии военным обстоятельствам играет на руку всем нам", - говорится в публикации.

Чиновники после разрушения отопления в Киеве и Харькове нашли возможность купить за рубежом мобильные когенераторы на 1,58 млрд грн. Соответствующие контракты были обнародованы на прошлой неделе. И это пролетело по всем новостям как пример мощной, хоть и запоздалой поддержки населения властью. И в том числе поддержки харьковчан, которым отправили часть этих когенераторов, производящих электричество и тепло.

Однако харьковские власти не были бы собой, если бы не показали свои приоритеты. Также на прошлой неделе Харьковская ОВА обнародовала контракты на реконструкцию двух корпусов Областной детской больницы по ул. Клочковской на 1,40 млрд грн. Чиновники Олега Синегубова заключили соответствующие контракты со строительными фирмами, прекрасно зная, что в Харькове прямо сейчас есть гораздо более насущные потребности в использовании строителей и строительной техники, чем просто улучшение детской больницы.

"И средства на это строительство выделяют из государственного бюджета по программе Ukraine Facility, которую финансируют европейские доноры. Якобы в Харькове, который обстреливается уже даже ракетами залпового огня с близкого расстояния, сейчас нет большей потребности в строительстве защитных сооружений для энергетики и коммуналки. Которые никто из европейцев не запрещает финансировать за их деньги", - пишут "Наші гроші".

Чтобы вам был лучше понятен уровень упоротости – вот вам одна цифра. "Укргідроенерго" прячет под землю энергетическое оборудование одной из еще не уничтоженных рашистами гидроэлектростанций. Чтобы, в том числе, и харьковчанам хватало электричества, чтобы по решению правительства не отключать им свет, как в относительно тыловых регионах. Так там приобретение только части электрической аппаратуры, которую будут прятать под землю только на одной станции (ячейки ЦРУ-3,15КВ), будет стоить 112 млн грн. Это куча денег. Но несмотря на большой размер этой цифры на оборудование, которое необходимо здесь и сейчас, это меньше 10 процентов от того, что чиновники Синегубова отписали на мечтательное улучшение детской больницы. Так что это - не тот случай, когда детям отписывают действительно все самое лучшее. И это мы еще в синегубовскую смету не лезли", - добавляют авторы публикации.