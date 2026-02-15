Харьков тратит 1,4 млрд на реконструкцию детской больницы, пока правительство экстренно покупает котельные для страны почти за ту же сумму, - "Наші гроші"
С 8 по 13 февраля в системе "Прозорро" обнародовано 77 тыс. сообщений о закупках на 25,17 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
"К сожалению, это не тот случай, когда упорство в противостоянии военным обстоятельствам играет на руку всем нам", - говорится в публикации.
Чиновники после разрушения отопления в Киеве и Харькове нашли возможность купить за рубежом мобильные когенераторы на 1,58 млрд грн. Соответствующие контракты были обнародованы на прошлой неделе. И это пролетело по всем новостям как пример мощной, хоть и запоздалой поддержки населения властью. И в том числе поддержки харьковчан, которым отправили часть этих когенераторов, производящих электричество и тепло.
Однако харьковские власти не были бы собой, если бы не показали свои приоритеты. Также на прошлой неделе Харьковская ОВА обнародовала контракты на реконструкцию двух корпусов Областной детской больницы по ул. Клочковской на 1,40 млрд грн. Чиновники Олега Синегубова заключили соответствующие контракты со строительными фирмами, прекрасно зная, что в Харькове прямо сейчас есть гораздо более насущные потребности в использовании строителей и строительной техники, чем просто улучшение детской больницы.
"И средства на это строительство выделяют из государственного бюджета по программе Ukraine Facility, которую финансируют европейские доноры. Якобы в Харькове, который обстреливается уже даже ракетами залпового огня с близкого расстояния, сейчас нет большей потребности в строительстве защитных сооружений для энергетики и коммуналки. Которые никто из европейцев не запрещает финансировать за их деньги", - пишут "Наші гроші".
Чтобы вам был лучше понятен уровень упоротости – вот вам одна цифра. "Укргідроенерго" прячет под землю энергетическое оборудование одной из еще не уничтоженных рашистами гидроэлектростанций. Чтобы, в том числе, и харьковчанам хватало электричества, чтобы по решению правительства не отключать им свет, как в относительно тыловых регионах. Так там приобретение только части электрической аппаратуры, которую будут прятать под землю только на одной станции (ячейки ЦРУ-3,15КВ), будет стоить 112 млн грн. Это куча денег. Но несмотря на большой размер этой цифры на оборудование, которое необходимо здесь и сейчас, это меньше 10 процентов от того, что чиновники Синегубова отписали на мечтательное улучшение детской больницы. Так что это - не тот случай, когда детям отписывают действительно все самое лучшее. И это мы еще в синегубовскую смету не лезли", - добавляют авторы публикации.
|Топ-10 крупнейших закупок прошлой недели
|Заказчик
|млн грн
|Подрядчик
|Предмет соглашения
|1. ГП "Восстановление критической инфраструктуры"
|1 584,33
|ООО "РСЕ Групп Украина"
|Оборудование мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии для нужд территориальных общин UA-2026-02-09-015767-a-a1 UA-2026-02-09-015548-a-b1 UA-2026-02-09-015801-a-c1 UA-2026-02-09-015699-a-b1
|2. Департамент капитального строительства Харьковской ОГА
|784,58
|ООО "СК Пантеон"
|Капитальный ремонт помещений, внутренних инженерных сетей и систем здания главного лечебного корпуса лит. "А-7", с внедрением мер энергосбережения и энергоэффективности, Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Областная детская клиническая больница", расположенного по адресу: Харьковская область, Харьковский район, город Харьков, улица Клочковская, 337-А UA-2026-01-13-001194-a-a1
|3. Департамент капитального строительства Харьковской ОГА
|615,22
|ЧП "Строительная фирма "Промтекс"
|Реконструкция здания Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Областная детская клиническая больница" с пристройкой защитного сооружения гражданской защиты, расположенного по адресу: Харьковская область, город Харьков, улица Клочковская, дом 337А UA-2026-01-09-002454-a-c1
|4. АО "Укргаздобыча"
|323,80
|Консорциум "ОК"
|Реконструкция объекта в Изюмском районе Харьковской области UA-2025-10-07-008711-a-a1
|5. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок"
|316,99
|ООО "Аделин"
|комплект продуктов питания по Каталогу продуктов UA-2026-01-15-014428-a-c1
|6. Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета
|316,22
|КП "Теплоэнерго"
|тепловая энергия UA-2026-02-11-003946-a-b1
|7. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"
|263,99
|ООО "Эфе Бетон"
|Блоки бетонные модульные UA-2026-01-12-008557-a-c1
|8. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок"
|231,65
|ООО "Гранд Консалт"
|комплект продуктов питания по Каталогу продуктов UA-2026-01-15-014428-a-b3
|9. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок"
|283,56
|ЛКП "Львовэлектротранс"
|Услуги пассажирских перевозок городским электрическим транспортом UA-2026-02-06-004577-a-a1
|10. Департамент благоустройства, восстановления и реконструкции Харьковского городского совета
|221,17
|ЧАО "Трест Житлобуд – 1"
|Новое строительство защитного сооружения гражданской защиты (противорадиационное укрытие) на территории коммунального учреждения "Учреждение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа №143 Харьковского городского совета" по адресу: город Харьков, улица Львовская, 21. UA-2025-11-28-015236-a-c1
у ****?)він же в темі і по суті з одного кодла
Дійсно, тут і снігу не потрібно.
І наскільки а*уєвші що знають що всі бачать але всерівно творять бо можна половину суми по карманах розписати
важливо, так, але вревнений що там за 100-200 мільйонів можна все зробити і залишок на військо
а тут на лікарню витратити збираються іроди! ай-яй-яй. в харкові, до речі, ситуація з міні котельними набагато краща за київ. бо депутати і продажні журнализди тільки говорять про проблеми, а в харкові проблеми намагаються вирішити.
«на лікарню витратити» - якщо не зрозумів/не читав про що я пишу то і не варто коментувати
суть моїх слів була в тому що ці гроші вкрадуть, а не в тому що не варто на лікарні тратити.
розкраданнямародерство в попередні роки. Чия б корова мичала...
У кошторисах «СК Пантеон» журналісти виявили значні переплати порівняно з ринковими цінами:
Приклад: Заклепки, які в роздрібних магазинах коштують близько 5 грн, у документах компанії фігурували за ціною 45 грн.
Також зафіксовано суттєві націнки на арматуру, бетон та лінолеум під час ремонту лікарень та будівництва укриттів.
4. Ознаки фіктивності
Адреса: Компанія зареєстрована у звичайній квартирі (вул. Західна, 60/62, кв. 3), де, за свідченнями сусідів та журналістів, реальна діяльність не ведеться.
Статутний капітал: Становить лише 2 000 грн, що є нетиповим для компанії, яка оперує контрактами на сотні мільйонів гривень.
5. Пов'язаність з посадовцями
У розслідуваннях згадується, що акти виконаних робіт, які надавав «Пантеон», іноді стосувалися об'єктів, де генпідрядниками виступали фірми, пов'язані з оточенням керівництва Харківської ОВА (зокрема згадувалося прізвище заступника голови ХОВА Михайла Харнама).
Да, лікарня потрібна, але... треба зачекати якогось припинення вогню, а не гроши, які конче потрібні фронту, щоб країну врятувати, викидати в прямому смислі слова на вітер.