УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7548 відвідувачів онлайн
Новини
8 607 41

Харків витрачає 1,4 млрд на реконструкцію дитячої лікарні, поки уряд екстрено купує котельні для країни майже за ту ж суму, - "Наші гроші"

З 8 по 13 лютого в системі "Прозорро" оприлюднено 77 тис повідомлень про закупівлі на 25,17 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

"На жаль, це не той випадок, коли упоротість у протистоянні воєнним обставинам грає на руку усім нам", - йдеться у публікації.

Урядовці після руйнування опалення в Києві і Харкові знайшли можливість купити за кордоном мобільні когенератори на 1,58 млрд грн. Відповідні контракти були оприлюднені минулого тижня. І це пролетіло по всім новинам як приклад потужної, хоч і запізнілої підтримки населення владою. І у тому числі підтримки харків’ян, яким відправили частину цих когенераторів, що виробляють електрику і тепло.

Однак харківська влада не була б сама собою, якби не показала власні приорітети. Також минулого тижня Харківська ОДА оприлюднила контракти на реконструкцію двох корпусів Обласної дитячої лікарні по вул. Клочківській на 1,40 млрд грн. Чиновники Олега Синєгубова уклали відповідні контракти з будівельними фірмами, прекрасно знаючи, що у Харкові прямо зараз є куди нагальніші потреби щодо використання будівельників і будівельної техніки, аніж просто покращення дитячої лікарні.

реконструкція харківської лікарні

"І кошти на це будівництво виділяють з державного бюджету по програмі Ukraine Facility, яку фінансують європейські донори. Нібито в Харкові, який обстрілюється уже навіть ракетами залпового вогню з близької відстані, зараз немає більшої потреби в будівництві захисних споруд для енергетики і комуналки. Які ніхто з європейців не забороняє фінансувати за їхні гроші", - пишуть "Наші гроші".

Щоб вам краще був зрозумілий рівень упоротості – ось вам одна цифра. "Укргідроенерго" ховає під землю енергетичне обладнання однієї з ще недобитих рашистами гідроелектростанцій. Щоб у тому числі і харків’янам вистачало електрики аби за рішенням уряду не виключати їм світло, як у відносно тилових регіонах. Так там придбання лише частини електричної апаратури, яку ховатимуть під землю лише на одній станції (комірок ЦРУ-3,15КВ) коштуватиме 112 млн грн. Це купа грошей. Але попри великий розмір цієї цифри на обладнання, яке необхідно тут і зараз, це менше 10 відсотків, які чиновники Синєгубова відписали на мрійливе покращення дитячої лікарні. Тож це не той випадок, коли дітям відписують справді все найкраще. І це ми ще в синєгубівський кошторис не залізали", - додають автори публікації. 

Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня
Замовник млн грн. Підрядник Предмет угоди
1. ДП "Відновлення критичної інфраструктури" 1 584,33 ТОВ "РСЕ Груп Україна" Обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад UA-2026-02-09-015767-a-a1 UA-2026-02-09-015548-a-b1 UA-2026-02-09-015801-a-c1 UA-2026-02-09-015699-a-b1
2. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 784,58 ТОВ "СК Пантеон" Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ. "А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А UA-2026-01-13-001194-a-a1
3. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 615,22 ПП "Будівельна фірма "Промтекс" Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна Дитяча Клінічна Лікарня" з прибудовою захисної споруди цивільного захисту, розташованої за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 337А UA-2026-01-09-002454-a-c1
4. АТ "Укргазвидобування" 323,80 Консорціум "ОК" Реконструкція об’єкту в Ізюмському районі Харківської області UA-2025-10-07-008711-a-a1
5. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" 316,99 ТОВ "Аделін" комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-c1
6. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 316,22 КП "Теплоенерго" теплова енергія UA-2026-02-11-003946-a-b1
7. ТОВ "Оператор Газотранспортної Системи України" 263,99 ТОВ "Ефе Бетон" Блоки бетонні модульні UA-2026-01-12-008557-a-c1
8. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" 231,65 ТОВ "Гранд Консалт" комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-b3
9. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" 283,56 ЛКП "Львівелектротранс" Послуги пасажирських перевезення міським електричним транспортом UA-2026-02-06-004577-a-a1
10. Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради 221,17 ПрАТ "Трест Житлобуд – 1" Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №143 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Львівська, 21 UA-2025-11-28-015236-a-c1

Автор: 

лікарня (1393) реконструкція (340) Харків (6098) Prozorro (2037) Харківська область (2740) Харківський район (888)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
тєрєхов і собі хоче підлатити статки)))
у ****?)він же в темі і по суті з одного кодла
показати весь коментар
15.02.2026 15:08 Відповісти
+16
ця лікарня за 500 м від кільцевої Харкова, від якої до фронту 25-30 км, майже все летить на місто і область над цією лікарнею. Досвід Старого Салтова, де розбомбили відновлену за 200 млн грн школу, і Ізюма, де розбомбили відновлену за 1,2 млрд грн лікарню, надихає владу на подальші потужні кроки знищення бюджету країни.
показати весь коментар
15.02.2026 16:25 Відповісти
+15
Бо там "міцні господарники" гепиного розливу. Вбухають (вкрадуть) гроші, кацапи **********, знову будуть ремонтувати і т.д.
показати весь коментар
15.02.2026 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тєрєхов і собі хоче підлатити статки)))
у ****?)він же в темі і по суті з одного кодла
показати весь коментар
15.02.2026 15:08 Відповісти
Інколи не подобаються дії Терехова. Але, в даному випадку, яке внмає відношення до обласної лікарні, яку фінансує ОДА, тим більше не за рахунок власного бюджету, а за рахунок іноземної допомоги? До речі, в статті йдеться про "покращення дитячої лікарні". Що там покращувати, якщо її розпи.....дячили в хлам свого часу?
показати весь коментар
15.02.2026 19:11 Відповісти
setepan sepen - та його лайкателі писателі (чи писуни), але ніяк не читателі!
показати весь коментар
15.02.2026 21:40 Відповісти
****** везде. Но это все равно лучше в разы чем закатывать бабки в асфальт, который к весне уплывает вместе со снегом.
показати весь коментар
15.02.2026 15:13 Відповісти
Чим краще в рази? Тим що приліт одного шахеда одразу спише 1,5 млрд?
Дійсно, тут і снігу не потрібно.
показати весь коментар
15.02.2026 15:59 Відповісти
такі міркування в тебе, на кшалт: цеглиною чи звичайною каменюкою по голові отримати краще...
показати весь коментар
15.02.2026 16:11 Відповісти
заказна стаття . всеодно гроши вкрадуть що на котельнях що на лікарні . але є надія що діткам якийсь ремонтик зроблять.
показати весь коментар
15.02.2026 15:30 Відповісти
цікаво і хто ж "заказал"? Може і в Прозорро на замовлення виклали?
показати весь коментар
15.02.2026 16:12 Відповісти
Зеленський ставив Терехова в приклад для Кличка. Зараз почалася компанія поливання брудом мера Харкова. Звідки ростуть ноги, догадатися не важко. Хай краще автор порахує, скільки в столиці крадуть на парковках, будівництві мостів, виделенні землі.
показати весь коментар
16.02.2026 09:07 Відповісти
Ікспьорд на ікспьорді і ікспьордом поганяє тут. В мене питання, так Харкову потрібна чи не потрібна дитяча лікарня з новим облаштованим бомбосховищем? Чи когось обділили і хтось не потрапив у перелік забудовників лікарні щоб хапонути там бюджетних коштів і тому замовив цю статтю? Мені здається що справа в останньому.
показати весь коментар
15.02.2026 15:31 Відповісти
в Харкові вже є дитяча лікарня, а на бомбосховище візьмуть ще 2-3 млрд
показати весь коментар
15.02.2026 16:14 Відповісти
Якщо справжнє бомбосховище для цілої лікарні то так і коштуватиме: суцільнолитий залізобетоний верх не менше 1÷1,5 м і стіни з гідроізоляцією, дизельний електрогенератор з дизелем ну як в танку, потужна вентиляційна установка, насоси на випадок аварійного відкачуваня води, мінімум два аварійні виходи на відкритій місцевості, медичне обладнаня як мінімум з обладнанням для реанімаційних заходів та обладнана операційна, запас медикаментів та харчів для дітей. Якщо саме таке бомбосховище то і 2-3-х млрд. гривень мабуть мало. І це ще я не рахував вартість можливої реконструкції шляхів швидкої евакуації дітей в бомбосховище під час тривоги.
показати весь коментар
16.02.2026 19:45 Відповісти
та якщо б бомбосховище, то хто б що казав! Але бомбосховище треба реально робити, а на це, як казали шміндічі - дєнєг жалко!, а тому роздеребанять на незрозуміле покращення інженерних мереж.
показати весь коментар
16.02.2026 20:07 Відповісти
Бо там "міцні господарники" гепиного розливу. Вбухають (вкрадуть) гроші, кацапи **********, знову будуть ремонтувати і т.д.
показати весь коментар
15.02.2026 15:32 Відповісти
Хтось кричав терехов найкращий мер.
показати весь коментар
15.02.2026 15:34 Відповісти
Терехов- найкращий мер! Про синєгубова чули- знаємо. Не ліпіть все в кучу.
показати весь коментар
16.02.2026 06:51 Відповісти
Ех ,рускій мір зустрічати збираються((Де там Допкін?Залишай танк і гайда лавки в метро будувати((Зовсім несмішно((
показати весь коментар
15.02.2026 15:38 Відповісти
1.4 млрд в такий час🤯
І наскільки а*уєвші що знають що всі бачать але всерівно творять бо можна половину суми по карманах розписати
важливо, так, але вревнений що там за 100-200 мільйонів можна все зробити і залишок на військо
показати весь коментар
15.02.2026 15:41 Відповісти
в який час? он мусорам дастерів закупили на 237 млн, і нічого, тиша.
а тут на лікарню витратити збираються іроди! ай-яй-яй. в харкові, до речі, ситуація з міні котельними набагато краща за київ. бо депутати і продажні журнализди тільки говорять про проблеми, а в харкові проблеми намагаються вирішити.
показати весь коментар
15.02.2026 18:26 Відповісти
І що що мусорам закупили? То що і мені почати якщо інший почав?
«на лікарню витратити» - якщо не зрозумів/не читав про що я пишу то і не варто коментувати
суть моїх слів була в тому що ці гроші вкрадуть, а не в тому що не варто на лікарні тратити.
показати весь коментар
15.02.2026 20:25 Відповісти
в той час коли кацапи знищують все і в першу чергу енерго інфраструктуру, а головним завданням Держави є виживання, цікаво спостерігати чи то за дурнями чи то за "піарниками" які виправдовують таке марнотратство.
показати весь коментар
15.02.2026 16:15 Відповісти
Ну да, "уряд екстрено купує котельні" через свою повну некомпетентність та розкрадання мародерство в попередні роки. Чия б корова мичала...
показати весь коментар
15.02.2026 16:19 Відповісти
І економію на створенні ЗРК. Зекономили так, що збитків від бородатих драндулетів на два порядки більше, ніж вартість всіх ракетних програм разом узятих.
показати весь коментар
15.02.2026 18:27 Відповісти
ця лікарня за 500 м від кільцевої Харкова, від якої до фронту 25-30 км, майже все летить на місто і область над цією лікарнею. Досвід Старого Салтова, де розбомбили відновлену за 200 млн грн школу, і Ізюма, де розбомбили відновлену за 1,2 млрд грн лікарню, надихає владу на подальші потужні кроки знищення бюджету країни.
показати весь коментар
15.02.2026 16:25 Відповісти
Не здивуюсь що виплеве інформація про договорняки з москолотою про цілі атак, єрмакозел і компанія на таке здатні, це я більш аніж впевнений
показати весь коментар
15.02.2026 22:06 Відповісти
Наочний приклад того, чому владні структури на всіх рівнях абсолютно не зацікавлені в реальному припиненні війни. Поки Європа дає гроші, які можна легко вкрасти, кожен чинуша буде рвати на грудях вишиванку з закликом воювати до виходу на кордони 91-го року. Головне при цьому, щоб в жодному випадку не припинявся потік кріпаків на фронт
показати весь коментар
15.02.2026 16:32 Відповісти
Тут головне - не те, що йдеться про нераціональне витрачання коштів у Харкові. Головне - це те що уряд (який прокрався по саме не можу) раптом постає в ролі лицаря без докору й догани, що мало не з власної кишені урядовців постачає всіх нужденних генераторами.
показати весь коментар
15.02.2026 16:32 Відповісти
Уряд шукає гроші на котельні для києва, а не для країни, бо коли зтирали харків, дніпро, запоріжжя, херсон уряд не дуже щось шукав, а як почали лупити по києву - раптом заворушились, виявляється війна не тільки в харкові і херсоні, айайай ратуйте, та куди там, в миколаєві поживіть, де аес під боком і електрика по три години на добу вже пів року, про уряд згадали пі...ри, в херсон приїздіть - будете з електрикою.
показати весь коментар
15.02.2026 16:34 Відповісти
Та що вам не зрозуміло? Вам же наш "вєлікій вождь " плємені сказав, що терехов дуже гарно підготував Харків, бачите скільки бабок напланував для списання на карман, а Кличко погано. Зелена погань валить все, що можна.
показати весь коментар
15.02.2026 16:36 Відповісти
Це відео містить детальне розслідування проєкту «Хапуга.UA» щодо завищення цін та стрімкого успіху ТОВ «СК ПАНТЕОН» на державних закупівлях. https://www.youtube.com/watch?v=453hf0Nch7Q
У кошторисах «СК Пантеон» журналісти виявили значні переплати порівняно з ринковими цінами:
Приклад: Заклепки, які в роздрібних магазинах коштують близько 5 грн, у документах компанії фігурували за ціною 45 грн.
Також зафіксовано суттєві націнки на арматуру, бетон та лінолеум під час ремонту лікарень та будівництва укриттів.

4. Ознаки фіктивності
Адреса: Компанія зареєстрована у звичайній квартирі (вул. Західна, 60/62, кв. 3), де, за свідченнями сусідів та журналістів, реальна діяльність не ведеться.
Статутний капітал: Становить лише 2 000 грн, що є нетиповим для компанії, яка оперує контрактами на сотні мільйонів гривень.

5. Пов'язаність з посадовцями
У розслідуваннях згадується, що акти виконаних робіт, які надавав «Пантеон», іноді стосувалися об'єктів, де генпідрядниками виступали фірми, пов'язані з оточенням керівництва Харківської ОВА (зокрема згадувалося прізвище заступника голови ХОВА Михайла Харнама).
показати весь коментар
15.02.2026 16:52 Відповісти
це не тільки в Харкові. в кожному місті вротйбані мери і керівники ова крадуть під час війни , як не в себе. а йбане сбу нічого не помічає, в долі.
показати весь коментар
15.02.2026 16:58 Відповісти
Гарна схема. Побудували, витратили гроші, прилет ракети, все списалиі можно заново витрачати гроші...і так по кругу. Коли скінчиться це лайно?
показати весь коментар
15.02.2026 17:09 Відповісти
вот когда у тебя зуб заболит, не иди в больницу - "лечись" дома, плоскогубцами или верёвкой к двери!
показати весь коментар
15.02.2026 21:05 Відповісти
Чи на часі зараз ця реконструкція під бомбами, які розкурочать вщент все завтра?
Да, лікарня потрібна, але... треба зачекати якогось припинення вогню, а не гроши, які конче потрібні фронту, щоб країну врятувати, викидати в прямому смислі слова на вітер.
показати весь коментар
15.02.2026 17:17 Відповісти
а СКОЛЬКО потратили на детский "Охматдет" после ракетного обстрела? или "это другое"
показати весь коментар
15.02.2026 18:45 Відповісти
Синєгубов поспішає, бо відчуває що скоро вікно можливостей вкрасти закриється...
показати весь коментар
15.02.2026 19:36 Відповісти
Вітаю, ви маєте уяву я фінансуються міжнародні програми, скільки це займає часу та процедур, цей тендер може бути обовʼязковим кроком для надання допомоги, яка може бути запланована в майбутньому. Ця стаття - Це «джинса» на хайпі.
показати весь коментар
16.02.2026 08:18 Відповісти
Це нагадує "совок" із анекдоту про колгосп де голова колгоспу доповідає на зібранні колгоспників після того як три роки підряд урожай буряків з'їв клятий довгоносик(хто не знає це такий жучок) - " посіємо ще більше буряку , нехай він подавиться". І це не смішно. Це страшно. Бо "совок" з такими керівниками розвалився.
показати весь коментар
16.02.2026 08:49 Відповісти
 
 