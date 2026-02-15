Харків витрачає 1,4 млрд на реконструкцію дитячої лікарні, поки уряд екстрено купує котельні для країни майже за ту ж суму, - "Наші гроші"
З 8 по 13 лютого в системі "Прозорро" оприлюднено 77 тис повідомлень про закупівлі на 25,17 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
"На жаль, це не той випадок, коли упоротість у протистоянні воєнним обставинам грає на руку усім нам", - йдеться у публікації.
Урядовці після руйнування опалення в Києві і Харкові знайшли можливість купити за кордоном мобільні когенератори на 1,58 млрд грн. Відповідні контракти були оприлюднені минулого тижня. І це пролетіло по всім новинам як приклад потужної, хоч і запізнілої підтримки населення владою. І у тому числі підтримки харків’ян, яким відправили частину цих когенераторів, що виробляють електрику і тепло.
Однак харківська влада не була б сама собою, якби не показала власні приорітети. Також минулого тижня Харківська ОДА оприлюднила контракти на реконструкцію двох корпусів Обласної дитячої лікарні по вул. Клочківській на 1,40 млрд грн. Чиновники Олега Синєгубова уклали відповідні контракти з будівельними фірмами, прекрасно знаючи, що у Харкові прямо зараз є куди нагальніші потреби щодо використання будівельників і будівельної техніки, аніж просто покращення дитячої лікарні.
"І кошти на це будівництво виділяють з державного бюджету по програмі Ukraine Facility, яку фінансують європейські донори. Нібито в Харкові, який обстрілюється уже навіть ракетами залпового вогню з близької відстані, зараз немає більшої потреби в будівництві захисних споруд для енергетики і комуналки. Які ніхто з європейців не забороняє фінансувати за їхні гроші", - пишуть "Наші гроші".
Щоб вам краще був зрозумілий рівень упоротості – ось вам одна цифра. "Укргідроенерго" ховає під землю енергетичне обладнання однієї з ще недобитих рашистами гідроелектростанцій. Щоб у тому числі і харків’янам вистачало електрики аби за рішенням уряду не виключати їм світло, як у відносно тилових регіонах. Так там придбання лише частини електричної апаратури, яку ховатимуть під землю лише на одній станції (комірок ЦРУ-3,15КВ) коштуватиме 112 млн грн. Це купа грошей. Але попри великий розмір цієї цифри на обладнання, яке необхідно тут і зараз, це менше 10 відсотків, які чиновники Синєгубова відписали на мрійливе покращення дитячої лікарні. Тож це не той випадок, коли дітям відписують справді все найкраще. І це ми ще в синєгубівський кошторис не залізали", - додають автори публікації.
|Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня
|Замовник
|млн грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ДП "Відновлення критичної інфраструктури"
|1 584,33
|ТОВ "РСЕ Груп Україна"
|Обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад UA-2026-02-09-015767-a-a1 UA-2026-02-09-015548-a-b1 UA-2026-02-09-015801-a-c1 UA-2026-02-09-015699-a-b1
|2. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА
|784,58
|ТОВ "СК Пантеон"
|Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ. "А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А UA-2026-01-13-001194-a-a1
|3. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА
|615,22
|ПП "Будівельна фірма "Промтекс"
|Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна Дитяча Клінічна Лікарня" з прибудовою захисної споруди цивільного захисту, розташованої за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 337А UA-2026-01-09-002454-a-c1
|4. АТ "Укргазвидобування"
|323,80
|Консорціум "ОК"
|Реконструкція об’єкту в Ізюмському районі Харківської області UA-2025-10-07-008711-a-a1
|5. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель"
|316,99
|ТОВ "Аделін"
|комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-c1
|6. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
|316,22
|КП "Теплоенерго"
|теплова енергія UA-2026-02-11-003946-a-b1
|7. ТОВ "Оператор Газотранспортної Системи України"
|263,99
|ТОВ "Ефе Бетон"
|Блоки бетонні модульні UA-2026-01-12-008557-a-c1
|8. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель"
|231,65
|ТОВ "Гранд Консалт"
|комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-b3
|9. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель"
|283,56
|ЛКП "Львівелектротранс"
|Послуги пасажирських перевезення міським електричним транспортом UA-2026-02-06-004577-a-a1
|10. Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради
|221,17
|ПрАТ "Трест Житлобуд – 1"
|Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №143 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Львівська, 21 UA-2025-11-28-015236-a-c1
у ****?)він же в темі і по суті з одного кодла
Дійсно, тут і снігу не потрібно.
І наскільки а*уєвші що знають що всі бачать але всерівно творять бо можна половину суми по карманах розписати
важливо, так, але вревнений що там за 100-200 мільйонів можна все зробити і залишок на військо
а тут на лікарню витратити збираються іроди! ай-яй-яй. в харкові, до речі, ситуація з міні котельними набагато краща за київ. бо депутати і продажні журнализди тільки говорять про проблеми, а в харкові проблеми намагаються вирішити.
«на лікарню витратити» - якщо не зрозумів/не читав про що я пишу то і не варто коментувати
суть моїх слів була в тому що ці гроші вкрадуть, а не в тому що не варто на лікарні тратити.
розкраданнямародерство в попередні роки. Чия б корова мичала...
У кошторисах «СК Пантеон» журналісти виявили значні переплати порівняно з ринковими цінами:
Приклад: Заклепки, які в роздрібних магазинах коштують близько 5 грн, у документах компанії фігурували за ціною 45 грн.
Також зафіксовано суттєві націнки на арматуру, бетон та лінолеум під час ремонту лікарень та будівництва укриттів.
4. Ознаки фіктивності
Адреса: Компанія зареєстрована у звичайній квартирі (вул. Західна, 60/62, кв. 3), де, за свідченнями сусідів та журналістів, реальна діяльність не ведеться.
Статутний капітал: Становить лише 2 000 грн, що є нетиповим для компанії, яка оперує контрактами на сотні мільйонів гривень.
5. Пов'язаність з посадовцями
У розслідуваннях згадується, що акти виконаних робіт, які надавав «Пантеон», іноді стосувалися об'єктів, де генпідрядниками виступали фірми, пов'язані з оточенням керівництва Харківської ОВА (зокрема згадувалося прізвище заступника голови ХОВА Михайла Харнама).
Да, лікарня потрібна, але... треба зачекати якогось припинення вогню, а не гроши, які конче потрібні фронту, щоб країну врятувати, викидати в прямому смислі слова на вітер.