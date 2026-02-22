АОЗ за тиждень закупила китайських дронів на понад 9 млрд грн, - "Наші гроші"

З 14 по 21 лютого в системі "Прозорро" було оприлюднено 74 тисячі повідомлень про закупівлі на 34,98 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

АОЗ у лідерах закупівель

Рекордними закупівлями відзначилась "Агенція оборонних закупівель". Вперше за період її існування вона за тиждень уклала угоди на поставку китайських дронів на 9,37 млрд грн. Раніше суми контрактів за місяць були значно меншими. І навіть у грудні минулого року, коли зазвичай проводяться масові закупівлі на залишки невитрачених коштів, сума контрактів була у півтора рази меншою.

У нинішніх контрактах закрито усе окрім ціни. Відома лише вартість деяких з замовлених дронів: ціна Matrice 4Т в районі 188 тис грн, Matrice 4E – 141 тис грн.

Загалом за місяць з моменту зміни керівництва у Міноборони у середині січня 2026 року, "АОЗ" провело закупівлі китайських дронів на суму 11,4 млрд грн. Це майже стільки ж, скільки за друге півріччя 2025 року (в розрахунок не взято розірвані контракти).

Більш ранню статистику отримати у "Прозорро" складно, оскільки до липня "АОЗ" публікував дані з прогалинами у вартості контрактів.

Забезпечення фронту дронами

"Дані про закупівлі дронів у українських виробників "АОЗ" взагалі не публікує в "Прозорро". На початку лютого "Нашим грошам" повідомили, що через несвоєчасне планування Генштабу і Міноборони, на перші місяці цього року очікується плановий провал в поставках різних дронів на фронт. Оскільки вони не були вчасно замовлені", - пишуть "Наші гроші".

