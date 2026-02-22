5 462 21

АОЗ за тиждень закупила китайських дронів на понад 9 млрд грн, - "Наші гроші"

закупівлі дронів

З 14 по 21 лютого в системі "Прозорро" було оприлюднено 74 тисячі повідомлень про закупівлі на 34,98 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

АОЗ у лідерах закупівель

Рекордними закупівлями відзначилась "Агенція оборонних закупівель". Вперше за період її існування вона за тиждень уклала угоди на поставку китайських дронів на 9,37 млрд грн. Раніше суми контрактів за місяць були значно меншими. І навіть у грудні минулого року, коли зазвичай проводяться масові закупівлі на залишки невитрачених коштів, сума контрактів була у півтора рази меншою.

У нинішніх контрактах закрито усе окрім ціни. Відома лише вартість деяких з замовлених дронів: ціна Matrice 4Т в районі 188 тис грн, Matrice 4E – 141 тис грн.

Загалом за місяць з моменту зміни керівництва у Міноборони у середині січня 2026 року, "АОЗ" провело закупівлі китайських дронів на суму 11,4 млрд грн. Це майже стільки ж, скільки за друге півріччя 2025 року (в розрахунок не взято розірвані контракти).

Більш ранню статистику отримати у "Прозорро" складно, оскільки до липня "АОЗ" публікував дані з прогалинами у вартості контрактів.

Забезпечення фронту дронами

"Дані про закупівлі дронів у українських виробників "АОЗ" взагалі не публікує в "Прозорро". На початку лютого "Нашим грошам" повідомили, що через несвоєчасне планування Генштабу і Міноборони, на перші місяці цього року очікується плановий провал в поставках різних дронів на фронт. Оскільки вони не були вчасно замовлені", - пишуть "Наші гроші".

1 009,98 АТ "Енергетична Компанія України" Електрична енергія з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами UA-2026-01-29-004352-a-b1
4. АТ "Черкасиобленерго" 947,62 ТОВ "Таргет енерджі" Електрична енергія з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами UA-2026-01-30-016500-a-b1
5. Міністерство охорони здоров’я України 675,75 ТОВ "МТМ-компаньйон" Реконструкція нежитлової будівлі під реабілітаційний центр (вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгород) (HEAL-W-RFQ-3.3.8) UA-2025-10-17-014252-a-a1
6. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" 352,87 ТОВ "Гранд консалт" комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-c4
7. АТ "Укргазвидобування" 311,62 ТОВ "Вікоіл Лтд" Проведення сейсморозвідувальних досліджень на Кисівсько-Краснокутсько-Степовій площі за технологією 3D
8. ПрАТ "Укргідроенерго" 279,17 ТОВ "Спеціальний технологічний моніторинг" Захисні вироби ролетного типу, екрани металеві сітчасті для додаткового облаштування протидронового захисту споруд будівлі ГЕС філії "Середньодніпровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго" UA-2026-02-16-008101-a-a1
9. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради 244,46 ТОВ "Фабрика смаку" Продуктові набори UA-2026-01-23-014759-a-c1
10. Служба безпеки України 205,55 ТОВ "Петрол партнер" Бензин та дизельне паливо (талони/скретч-карти) UA-2026-01-22-014889-a-b1

Prozorro (2038) дрони (8283) Агенція оборонних закупівель (179)
Топ коментарі
А я би просто промовчав...
ФСБ не надавав інфу!
22.02.2026 14:46 Відповісти
"міндіч" ,створив в Китаї фірму із статутним капіталом в півтора юаня ,де вказано "випуск і реалізація дронів"
22.02.2026 14:49 Відповісти
Враховуючи викладене, є така наді,що красти (відмивати гроші у т.ч.) - будуть меньше.....Але, може зовсім навпаки,враховуючи посилання на такий рост.....
22.02.2026 14:48 Відповісти
Так для цього ж потрібен розум, а де їм його взяти?
22.02.2026 15:35 Відповісти
в чому проблема ?
в чому проблема ?
ШІ - ціна на професійний квадрокоптер DJI Matrice 4T в Україні станом на початок 2026 року варіюється в межах 195 000 - 280 000 грн.
купили по в районі 188 тис грн.
купили по в районі 188 тис грн.

як кацав дядюшка Ден Сяо Пін
"не важливо чийого виробництва дрон, важливо щоб він гарно кизд..ив кацапів"

.
22.02.2026 22:36 Відповісти
міндічі створили замінили Державу на мафіозне ЗОТ , яке не несе відповідальності перед громадянами та всіми проживаючими
22.02.2026 14:57 Відповісти
нахалеру ви це пишете? китайцям заборонено продавати дрони в Україну
22.02.2026 14:50 Відповісти
⚠️Прямо зараз закрилися всі (!) аеропорти Москви - Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський не приймають та не відправляють рейси. Причина тряски - масований наліт на москву невідомих дронів

Залишається лише чекати палаючих результатів.
22.02.2026 14:51 Відповісти
🙏🙏🙏🙏
Аби були результати!! А не вибиті шибки на сотні вкладених мільонів
22.02.2026 14:55 Відповісти
Ніяких палаючих результатів не буде.
Але мАцкву в тонусі тримати необхідно.
Щоб не було поползновєній зняти ППО на користь регіонів.
22.02.2026 14:56 Відповісти
За Флайтрадаром над мАцквой зараз дійсно "чістоє нєбо", пара ******** на сході кружляє, і поки що лізе прямим курсом на шєрємєтьєво якийсь псих з Мурманська.
22.02.2026 15:07 Відповісти
КНР багатіє на війні... ( В обидва боки продає, рашанам більше ). Ще ц збирає інформацію, + досвід операторів + стратегічний дослід і тактичний ( скільки закабзониних на яку кількість техніки )
Ще й спустошує расію від пасіонаріїв - знищює тих боєздатних хто буде ( потенційно) проти ексрансії комуняк
22.02.2026 14:54 Відповісти
Це десь 50-60 тисяч дронів. Якби так щотижня, то було б дуже непогано. Лише три місяці, як з'їпав сраний дружбан Віслюка Міндич, а вже який результат.
22.02.2026 14:56 Відповісти
Мабуть, це страшна державна таємниця, але все ж скажу.
Всі дрони - що наші, що русняві - або повністю китайські, або зібрані з китайських запчастин.
22.02.2026 14:57 Відповісти
Тільки я щось не чув, щоб кацапи вихвалялись своїми дронами, на відміну від українців...
22.02.2026 15:09 Відповісти
А кого вони там ніжно називають "малєнькімі пронирамі"?
22.02.2026 15:10 Відповісти
а у наших дронарів немає заявок. Вони простоюють.
22.02.2026 15:14 Відповісти
Висновок: Китайці, "допомагаючи" кацапам, переслідують влсні інтереси... Поки кацапи, очолювані придурком Путіним, будуть "розбивать морду", і витрачать ресурси на Україну, китайці "приберуть до рук", Сибір... Думаю, вони саме на цей результат, і розраховували, коли під час Пекінської Олімпіади, давали Путіну згоду, на розв"язання війни, в Україні...
22.02.2026 15:15 Відповісти
Закупить-закупило, а чи дійдуть вони до ЗСУ? Хімічні грілки теж закупили, але не поставили, 100 000 дронів на оптоволокні теж закупили, тільки їх ніц немає. Чебурек джумаділов з умеровим закуповують.... І головне, що ці шашличники незамінні, як галущенко, тільки міністром може бути і до ого ж усіх иіністерств.
22.02.2026 16:04 Відповісти
Проплатили гроші- це не поставлено. А поставлено 0,21% від проплаченого. Решта-на "потім". Грілки ж знову перенесли на травень? А де решта товарів,які проплачені АОЗ, ДПСУ? Де гроші,Зін? Або де товар?
22.02.2026 16:18 Відповісти
****** узкоглазые зарабатывают на войне!!!!
22.02.2026 22:04 Відповісти
 
 