АОЗ за тиждень закупила китайських дронів на понад 9 млрд грн, - "Наші гроші"
З 14 по 21 лютого в системі "Прозорро" було оприлюднено 74 тисячі повідомлень про закупівлі на 34,98 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
АОЗ у лідерах закупівель
Рекордними закупівлями відзначилась "Агенція оборонних закупівель". Вперше за період її існування вона за тиждень уклала угоди на поставку китайських дронів на 9,37 млрд грн. Раніше суми контрактів за місяць були значно меншими. І навіть у грудні минулого року, коли зазвичай проводяться масові закупівлі на залишки невитрачених коштів, сума контрактів була у півтора рази меншою.
У нинішніх контрактах закрито усе окрім ціни. Відома лише вартість деяких з замовлених дронів: ціна Matrice 4Т в районі 188 тис грн, Matrice 4E – 141 тис грн.
Загалом за місяць з моменту зміни керівництва у Міноборони у середині січня 2026 року, "АОЗ" провело закупівлі китайських дронів на суму 11,4 млрд грн. Це майже стільки ж, скільки за друге півріччя 2025 року (в розрахунок не взято розірвані контракти).
Більш ранню статистику отримати у "Прозорро" складно, оскільки до липня "АОЗ" публікував дані з прогалинами у вартості контрактів.
Забезпечення фронту дронами
"Дані про закупівлі дронів у українських виробників "АОЗ" взагалі не публікує в "Прозорро". На початку лютого "Нашим грошам" повідомили, що через несвоєчасне планування Генштабу і Міноборони, на перші місяці цього року очікується плановий провал в поставках різних дронів на фронт. Оскільки вони не були вчасно замовлені", - пишуть "Наші гроші".
|1 009,98
|АТ "Енергетична Компанія України"
|Електрична енергія з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами UA-2026-01-29-004352-a-b1
|4. АТ "Черкасиобленерго"
|947,62
|ТОВ "Таргет енерджі"
|Електрична енергія з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами UA-2026-01-30-016500-a-b1
|5. Міністерство охорони здоров’я України
|675,75
|ТОВ "МТМ-компаньйон"
|Реконструкція нежитлової будівлі під реабілітаційний центр (вул. Грибоєдова 20 "Б" в м. Ужгород) (HEAL-W-RFQ-3.3.8) UA-2025-10-17-014252-a-a1
|6. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель"
|352,87
|ТОВ "Гранд консалт"
|комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-c4
|7. АТ "Укргазвидобування"
|311,62
|ТОВ "Вікоіл Лтд"
|Проведення сейсморозвідувальних досліджень на Кисівсько-Краснокутсько-Степовій площі за технологією 3D
|8. ПрАТ "Укргідроенерго"
|279,17
|ТОВ "Спеціальний технологічний моніторинг"
|Захисні вироби ролетного типу, екрани металеві сітчасті для додаткового облаштування протидронового захисту споруд будівлі ГЕС філії "Середньодніпровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго" UA-2026-02-16-008101-a-a1
|9. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
|244,46
|ТОВ "Фабрика смаку"
|Продуктові набори UA-2026-01-23-014759-a-c1
|10. Служба безпеки України
|205,55
|ТОВ "Петрол партнер"
|Бензин та дизельне паливо (талони/скретч-карти) UA-2026-01-22-014889-a-b1
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ФСБ не надавав інфу!
ШІ - ціна на професійний квадрокоптерhttps://www.google.com/search?q=DJI+Matrice+4T&client=firefox-b-d&hs=aE49&sca_esv=****************&sxsrf=ANbL-n6W0-_MZfaxPFe95xvWmIkxG7tvZw%3A1771792341666&ei=1WebaYWzKOmmwPAP6qaE6Qw&biw=820&bih=353&ved=2ahUKEwjw9sT2-O2SAxU5KhAIHZaBGy4QgK4QegQIARAB&oq=Matrice+4%D0%A2+%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D1%94&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ01hdHJpY2UgNNCiINGB0LrRltC70YzQutC4INC60L7RiNGC0YPRlDIFEAAY7wUyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIFEAAY7wVItmBQnAlY-TpwAXgBkAEAmAGhAaABgA-qAQQwLjE1uAEMyAEA-**************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDvOziJPFnwAd0UGfzQ2wtXSkIKUS_pbBMsbkjbqSomJYjB876FqsnbS5TWlD70PDoNK_V41eBhlHxnBzXa6mGpJfRixBrK5HPkDoPsITqqb3p_RwyW2z66OaAfrYItbnMtGaDDeTyx9acPTvCKgYh8XTlgXymRQlw1EkV1NhFYOwT6Nfpw3-w792q1nom9c17xrYa8qTd2LVfy2HSAtQ6EN6wZjuYW0OF3DcaOsUQYasBgEp09eTJ94BO-_uZ49L-j7KhI1Bpi7d_zKbyA3esYtyWfcWZUAgnv3zl7yQYSaw&csui=3 DJI Matrice 4T в Україні станом на початок 2026 року варіюється в межах 195 000 - 280 000 грн.
купили по в районі 188 тис грн.
як кацав дядюшка Ден Сяо Пін
"не важливо чийого виробництва дрон, важливо щоб він гарно кизд..ив кацапів"
.
створилизамінили Державу на мафіозне ЗОТ , яке не несе відповідальності перед громадянами та всіми проживаючими
Залишається лише чекати палаючих результатів.
Аби були результати!! А не вибиті шибки на сотні вкладених мільонів
Але мАцкву в тонусі тримати необхідно.
Щоб не було поползновєній зняти ППО на користь регіонів.
Ще й спустошує расію від пасіонаріїв - знищює тих боєздатних хто буде ( потенційно) проти ексрансії комуняк
Всі дрони - що наші, що русняві - або повністю китайські, або зібрані з китайських запчастин.