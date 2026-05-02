АОЗ під керівництвом Жумаділова здійснюватиме закупівлі за кошти іноземних донорів для всіх складових Сил оборони

Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги у період воєнного стану. Зокрема, відтепер Агенція оборонних закупівель (АОЗ) зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони України.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Міноборони, запроваджено механізм, який дозволить залучати кошти держав-донорів на закупівлі для всіх складових Сил оборони.

Відповідну постанову прийнято за ініціативи Міністерства оборони України.

"Зміни спрямовані на підвищення ефективності залучення, розподілу та використання допомоги від міжнародних партнерів", - пояснили в оборонному відомстві.

Як змінюється координація міжнародної допомоги

Раніше Міноборони могло формувати та комунікувати державам-донорам потреби лише тих складових Сил оборони, що входять до його сфери управління.

Відтепер відомство узагальнюватиме потреби всіх складових сектору безпеки і оборони, включно із:

Національною гвардією України;

Державною прикордонною службою України;

Службою безпеки України;

іншими формуваннями, які беруть участь в обороні держави.

Таким чином Міністерство оборони виступатиме "єдиним вікном" для взаємодії з державами-донорами.

"Це забезпечить більш справедливий розподіл міжнародної допомоги, посилить координацію з партнерами та дозволить підрозділам зосередитися на виконанні завдань оборони України", - зазначили у міністерстві.

Закупівлі за кошти держав-партнерів

Крім того, врегульовано питання опрацювання фінансового ресурсу держав-донорів. Якщо раніше міжнародна допомога переважно надавалася у вигляді озброєння та військової техніки, то сьогодні партнери дедалі частіше виділяють кошти на їх закупівлю.

Зазначається, що запроваджений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені пропозиції щодо використання такого фінансування, що підвищить ефективність його залучення.

Також передбачено, що Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони України.

