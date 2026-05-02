1 959 24

АОЗ під керівництвом Жумаділова здійснюватиме закупівлі за кошти іноземних донорів для всіх складових Сил оборони

Жумаділов

Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги у період воєнного стану. Зокрема, відтепер Агенція оборонних закупівель (АОЗ) зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони України.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Міноборони, запроваджено механізм, який дозволить залучати кошти держав-донорів на закупівлі для всіх складових Сил оборони.

Відповідну постанову прийнято за ініціативи Міністерства оборони України.

"Зміни спрямовані на підвищення ефективності залучення, розподілу та використання допомоги від міжнародних партнерів", - пояснили в оборонному відомстві.

Як змінюється координація міжнародної допомоги

Раніше Міноборони могло формувати та комунікувати державам-донорам потреби лише тих складових Сил оборони, що входять до його сфери управління.

Відтепер відомство узагальнюватиме потреби всіх складових сектору безпеки і оборони, включно із:

  • Національною гвардією України;
  • Державною прикордонною службою України;
  • Службою безпеки України;
  • іншими формуваннями, які беруть участь в обороні держави.

Таким чином Міністерство оборони виступатиме "єдиним вікном" для взаємодії з державами-донорами.

"Це забезпечить більш справедливий розподіл міжнародної допомоги, посилить координацію з партнерами та дозволить підрозділам зосередитися на виконанні завдань оборони України", - зазначили у міністерстві.

Закупівлі за кошти держав-партнерів

Крім того, врегульовано питання опрацювання фінансового ресурсу держав-донорів. Якщо раніше міжнародна допомога переважно надавалася у вигляді озброєння та військової техніки, то сьогодні партнери дедалі частіше виділяють кошти на їх закупівлю.

Зазначається, що запроваджений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені пропозиції щодо використання такого фінансування, що підвищить ефективність його залучення.

Також передбачено, що Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони України.

А українці взагалі є?
02.05.2026 19:00 Відповісти
є, в окопах...і в могилах.....
02.05.2026 19:03 Відповісти
Умєров , дерьмак , агрохімія, оце чудо, вони наче з одного племені.
02.05.2026 19:07 Відповісти
А українці взагалі є?
02.05.2026 19:00 Відповісти
є, в окопах...і в могилах.....
02.05.2026 19:03 Відповісти
Та є,Тільки вони в розшуку.
02.05.2026 19:06 Відповісти
ти на що натякаєшь, антисемітськая морда...
02.05.2026 19:08 Відповісти
Все, що не семітизм, є антисемітизмом.
02.05.2026 19:20 Відповісти
після прийняття Закона про антисемитизм дискускусії про семетизм загострились як ніколи....

02.05.2026 19:21 Відповісти
Палестинцы - семиты... Биби - антисемит?
02.05.2026 19:47 Відповісти
02.05.2026 21:14 Відповісти
Ще одна мразь вилізла!
02.05.2026 19:04 Відповісти
"в інтєрєсах...."

далі можеш нє продолжать.

02.05.2026 19:23 Відповісти
Умєров , дерьмак , агрохімія, оце чудо, вони наче з одного племені.
02.05.2026 19:07 Відповісти
жумаділов чергова Zельона Гнида
02.05.2026 19:08 Відповісти
Він ним і був навіть не черговим це одне кодло
02.05.2026 19:14 Відповісти
Дружаня умерова та єрмака!
02.05.2026 19:57 Відповісти
Замість посадки - монополія: Як Глиняна стала одним з найбільших підрядників Міноборони
02.05.2026 19:37 Відповісти
02.05.2026 19:38 Відповісти
А що українці закінчились , закупки необхідно робити за допомогою якогось чурки .
02.05.2026 19:41 Відповісти
В ******** Україні ще не було української влади. Підтвердженням тому є захист російської мови у Конституції.
02.05.2026 19:48 Відповісти
Родич умерлого.)))
02.05.2026 19:56 Відповісти
Міндіч, тільки в профіль.
02.05.2026 20:00 Відповісти
Це шобло міндіча як відправляє відкат просроченому і кацапам
02.05.2026 20:36 Відповісти
И этот ворует для миндича, умерова, в для гандрея, для неизвестного Вовы вислюка.
02.05.2026 20:41 Відповісти
Цікаво скільки часу залишилось до "Жумаділгейту" ..
02.05.2026 21:34 Відповісти
Можна робити ставки.. через - 1, 2, 3 місяців
02.05.2026 21:58 Відповісти
 
 