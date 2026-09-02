Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Святослава Заїця
Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Призначити ЗАЇЦЯ Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в тексті.
Що відомо про Заїця?
У 2014 році він командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади під час агресії РФ у Криму.
Обіймав посаду начальника штабу та заступника командира 8-го корпусу.
У квітні 2026 року очолив 20-й армійський корпус.
Заїця нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня у 2016 році.
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