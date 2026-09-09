Головнокомандувач Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий перебудовує систему управління військами. Нещодавно він скасував понад 30 старих наказів Генерального штабу ЗСУ.

Про це повідомив у Facebook начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ.

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Що саме скасували

Саранцев наголосив, що Драпатий "позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху". Так, прибрали давно застарілі інструкції, які роками існували переважно на папері та вимагали формальних звітів.

Серед скасованих наказів — застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізичної підготовки десятирічної давнини й десятки проміжних документів про внесення змін у базу ЗСУ.

"У багатьох моментах усунуто юридичні колізії між реальними стандартами навчання, викристалізуваними під час повномасштабної війни, та застарілими вимогами часів АТО/ООС 2016-2020 років", — зазначив Саранцев.

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Що це означає для командирів

За словами Саранцева, після скасування цих наказів командири на місцях більше не повинні заповнювати застарілу звітність.

Також вони не зобов'язані проводити окремі заходи за стандартами та настановами 8 – 10-річної давнини, які втратили практичний сенс у сучасних бойових умовах.

"Це вивільняє їхній час для реальної роботи, а не для колупання в застарілій бумажні та процедурах. Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання". Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії", — резюмував начальник відділу комунікацій 14 армійського корпусу.

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