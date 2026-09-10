277 боев за сутки: 44 атаки РФ на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 277 боевых столкновений. Больше всего атак со стороны РФ зафиксировано на Покровском направлении — 44.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера противник нанес 91 авиационный удар, в ходе которого сбросил 331 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 913 дронов-камикадзе и осуществили 2117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Толстодубово, Писаревка, Уланово, Хотинь, Яструбщина, Садки, Мирополье и Иволжанское. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Вольная Слобода и Береза.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили два вражеских штурма.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Казачьей Лопани, Лимана и Старицы, а также в направлениях Широкого и Чугуновки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Петропавловки и Новоосиново.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлении Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил одну штурмовую операцию в направлении Пискуновки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Федоровка.

На Константиновском направлении зафиксировано семь атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Долгой Балки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 44 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Дорожного, Николайполя, Водянского, Надии, Васильевки, Торецкого, Новогригоровки, Степей, Анновки, Доброполья, Шевченко, Светлого и Матяшево.

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На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Радостное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 10 раз. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Рождественки, Терноватого и Чаривного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника, шесть артиллерийских систем, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один зенитный ракетный комплекс.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также уничтожены один танк, 15 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, пять средств противовоздушной обороны, один вертолет, 16 наземных робототехнических комплексов, 2017 беспилотных летательных аппаратов и 613 единиц автомобильной техники врага.

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