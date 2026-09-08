Враг применяет тактику малых групп на Добропольском направлении, однако несет значительные потери, - бригада НГУ "Рубеж"

Российские войска пытаются находить слабые места в украинской обороне, проникать через них в тыл и постепенно наращивать личный состав на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россияне пытаются выявить участки, где украинские позиции недостаточно укомплектованы, после чего небольшими группами проникают через них и пытаются зайти в тыл.

"Противник пытается найти эти бреши и проникнуть через них максимальным количеством личного состава российских солдат", — отметил военный.

Тактика малых групп создает дополнительные проблемы для украинских защитников. К стрелковым боям из-за инфильтрации противника иногда вынуждены присоединяться артиллеристы, операторы РЭБ и бойцы подразделений БПЛА, хотя непосредственный контакт с врагом в первую очередь должна вести пехота.

РФ накапливает военных в течение месяцев

Россияне могут направлять по одному-двум военным с интервалом в 20–30 минут. Часть из них уничтожают украинские военные, однако некоторым удается добраться до позиций и закрепиться.

Таким образом оккупанты постепенно накапливают личный состав на отдельных участках в течение нескольких месяцев, после чего пытаются продвигаться дальше.

По словам Отченаша, в полосе обороны нацгвардейцев и смежных подразделений украинские военные ежедневно визуально подтверждают уничтожение не менее 20 российских штурмовиков.

"Мы не видим, сколько их гибнет в блиндажах, сколько их получает ранения, и они потом уходят, даже трудно сказать. Но ежедневно противник теряет как минимум взвод личного состава в полосе обороны одной бригады. Если посмотреть по всему фронту, это буквально тысячи россиян, и они несут чрезвычайно большие потери", — сказал офицер.

Осенью туманы могут затруднить работу дронов

Добропольское направление остается одним из самых горячих. Бригада "Рубеж" находится там более года, и, по словам Отченаша, российские штурмы фактически не прекращались.

Осенью россияне могут использовать туманы для скрытого передвижения и накопления сил.

"Противник будет максимально наращивать силы и максимально проводить штурмовые действия, которые мы с помощью беспилотных авиационных комплексов физически не сможем увидеть", — пояснил военный.

В то же время опадение листьев может частично затруднить противнику скрытое передвижение. Российские войска, однако, также адаптируются к погодным условиям.

Оккупанты все больше рассредотачивают технику, поскольку она является крупной и заметной целью для украинских дронов. По словам Отченаша, ее использование непосредственно на передовой стало скорее исключением, чем правилом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ совершила 244 атаки за сутки: самое горячее направление - Покровский, - Генштаб