Ворог застосовує тактику малих груп на Добропільському напрямку, проте зазначає значних втрат, - бригада НГУ "Рубіж"

Російські війська намагаються знаходити слабкі місця в українській обороні, просочуватися через них у тил та поступово накопичувати особовий склад на Добропільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів офіцер 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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Росіяни намагаються виявити ділянки, де українські позиції недостатньо укомплектовані, після чого невеликими групами проникають через них і намагаються зайти в тил.

"Противник намагається знайти ці дірки та намагається пролізти через них максимальною кількістю особового складу російських солдатів", - зазначив військовий.

Тактика малих груп створює додаткові проблеми для українських захисників. До стрілецьких боїв через інфільтрацію противника іноді змушені долучатися артилеристи, оператори РЕБ та бійці підрозділів БПЛА, хоча безпосередній контакт із ворогом передусім має вести піхота.

РФ накопичує військових протягом місяців

Росіяни можуть направляти по одному-двох військових із проміжком у 20–30 хвилин. Частину з них знищують українські військові, однак деяким вдається дістатися позицій та закріпитися.

Таким чином окупанти поступово накопичують особовий склад на окремих ділянках протягом місяців, після чого намагаються просуватися далі.

За словами Отченаша, у смузі оборони нацгвардійців та суміжних підрозділів українські військові щодня візуально підтверджують знищення щонайменше 20 російських штурмовиків.

"Ми не бачимо, скільки їх вмирає по бліндажах, скільки їх трьохсотиться, і вони потім витікають, навіть важко сказати. Але щоденно противник втрачає мінімум взвод особового складу у смузі оборони однієї бригади. Якщо подивитися по фронту, це буквально тисячами росіян, і вони несуть надзвичайно великі втрати", - сказав офіцер.

Восени тумани можуть ускладнити роботу дронів

Добропільський напрямок залишається одним із найгарячіших. Бригада "Рубіж" перебуває там понад рік, і, за словами Отченаша, російські штурми фактично не припинялися.

Восени росіяни можуть використовувати тумани для прихованого пересування та накопичення сил.

"Противник буде максимально накопичуватись і максимально проводити штурмові дії, які ми безпілотними авіаційними комплексами фізично не зможемо бачити", - пояснив військовий.

Водночас опадання листя може частково ускладнити противнику приховане пересування. Російські війська, однак, також адаптуються до погодних умов.

Окупанти дедалі більше розосереджують техніку, оскільки вона є великою та помітною ціллю для українських дронів. За словами Отченаша, її використання безпосередньо на передовій стало радше винятком, ніж правилом.

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