РФ совершила 244 атаки за сутки: самое горячее направление - Покровский, - Генштаб

За сутки на фронте произошло 244 боевых столкновения. РФ 39 раз наносила удары на Покровском направлении, 13 раз - на Южно-Слобожанском, еще 12 раз — на Константиновском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вчера противник нанес 99 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8495 дронов-камикадзе и осуществили 2508 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск, 26 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Безсаловка, Коренок, Ломленка, Горки, Ровное, Нескучное, Рогозно, Писаревка, Садки, Новая Сечь, Мирополье, Малая Слободка Сумской области; Хреновка, Червоный Хутор Черниговской области. Толстодубово, Лужки и Уланово подверглись авиаударам.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано семь штурмовых действий противника. Агрессор совершил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из них — с применением РСЗО. Нанес четыре авиационных удара с применением 12 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, Лимана, Волоховки, Чайковки, Хатнего и в направлении Петро-Ивановки, Радьковки.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в районе Куриловки и в направлениях Купянска и Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана.

На Славянском направлении противник совершил две наступательные операции в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну атаку в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Новоселовки, Ильиновки и в направлениях Алексеево-Дружковки, Русина Яра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медиков из Дружковки перевели в Краматорск и Славянск из-за российских обстрелов

39 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Водянское, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новогришино, Доброполье, Матяшево, Мирное, Котлино, Новониколаевка, Беляковка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное.

На Александровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка и Копани.

На Ореховском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении враг не предпринимал попыток атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и две позиции артиллерии оккупантов.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также уничтожены боевая бронированная машина, 30 артиллерийских систем, реактивная система залпового огня, три средства ПВО, пять наземных робототехнических комплексов, 1592 беспилотных летательных аппарата и 452 единицы автомобильной техники противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Святогорской громаде остаются 1087 человек: РФ ежедневно атакует этот участок десятками авиабомб