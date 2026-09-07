В Святогорской громаде остаются 1087 человек: РФ ежедневно наносит удары по этому направлению десятками авиабомб
В Святогорской громаде в Донецкой области, которую российские войска продолжают атаковать авиабомбами, дронами и артиллерией, остаются 1087 жителей. За последнюю неделю удалось эвакуировать семерых человек, в том числе одного ребенка.
Об этом сообщил начальник Святогорской ГВА Владимир Рыбалкин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне применяют против общины управляемые авиабомбы, беспилотники, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
Рыбалкин отметил, что на направлениях Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска, Святогорска, Лимана и части Харьковской области российская армия ежесуточно сбрасывает около 144 управляемых авиабомб.
Несмотря на близость фронта, в Святогорске продолжают работать два продовольственных магазина. В одном из них уже можно расплатиться банковской картой. Также в городе появился доступ к интернету.
В то же время Донецкая ОВА опровергла российские заявления о якобы захвате Святогорска.
"На самом деле Святогорск остается под контролем Украины. Ситуация в городе очень сложная: фронт рядом, россияне безжалостно обстреливают Святогорск, создавая постоянную угрозу для людей и инфраструктуры", — подчеркнули в ОГА.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российская пропаганда распространяет постановочные материалы, которыми пытается подкрепить заявления о якобы оккупации города. Ранее также глава РФ Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили Святогорск 31 августа. Украинские власти опровергают эти утверждения.
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