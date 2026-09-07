У Святогірській громаді залишаються 1087 людей: РФ щодня атакує напрямок десятками авіабомб

У Святогірській громаді на Донеччині, яку російські війська продовжують атакувати авіабомбами, дронами та артилерією, залишаються 1087 жителів. За останній тиждень вдалося евакуювати сімох людей, серед них одну дитину.

Про це повідомив начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни застосовують проти громади керовані авіабомби, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Рибалкін зазначив, що на напрямках Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов’янська, Святогірська, Лимана та частини Харківщини російська армія щодоби скидає близько 144 керованих авіабомб.

Попри близькість фронту, у Святогірську продовжують працювати два продовольчі магазини. В одному з них уже можна розрахуватися банківською карткою. Також у місті з'явився доступ до інтернету.

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Водночас Донецька ОВА спростувала російські заяви про нібито захоплення Святогірська.

"Насправді Святогірськ залишається під контролем України. Ситуація в місті дуже складна: фронт поруч, росіяни нещадно обстрілюють Святогірськ, створюючи постійну загрозу для людей та інфраструктури", – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російська пропаганда поширює постановочні матеріали, якими намагається підкріпити заяви про нібито окупацію міста. Раніше також очільник РФ Володимир Путін заявив, що російські війська нібито захопили Святогірськ 31 серпня. Українська влада ці твердження спростовує.

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