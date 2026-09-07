Билецкий записал обращение из центра Святогорска и опроверг заявления Путина: "Хорошее место. Желательно - в бронежилете, но гулять здесь можно без проблем". ВИДЕО
Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг очередное ложное заявление диктатора Владимира Путина о якобы захвате Святогорска российскими войсками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Билецкий записал видеообращение непосредственно из центра украинского города - на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры.
Генерал призвал военно-политическое руководство РФ прекратить распространять ложь и продемонстрировал реальное положение дел на этом участке фронта.
"Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Снимите свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дураками. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Фактически это наша тыловая зона", - подчеркнул Билецкий.
Таким образом, украинские военные в очередной раз разоблачили пропагандистские манипуляции Кремля и подтвердили полный контроль Сил обороны Украины над Святогорском.
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Джерело: https://censor.net/ua/v4022113
а, чому генерал не закликав військово-політичне керівництво україни припинити поширювати брехню?
тотальну брехню!
хронічну, багаторічну брехню?
ой!
дійсно.
хто ж буде кусати руку, що кормить......