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Новости Пропаганда РФ
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Билецкий записал обращение из центра Святогорска и опроверг заявления Путина: "Хорошее место. Желательно - в бронежилете, но гулять здесь можно без проблем". ВИДЕО

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг очередное ложное заявление диктатора Владимира Путина о якобы захвате Святогорска российскими войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Билецкий записал видеообращение непосредственно из центра украинского города - на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры.

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Генерал призвал военно-политическое руководство РФ прекратить распространять ложь и продемонстрировал реальное положение дел на этом участке фронта.

"Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Снимите свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дураками. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Фактически это наша тыловая зона", - подчеркнул Билецкий.

Таким образом, украинские военные в очередной раз разоблачили пропагандистские манипуляции Кремля и подтвердили полный контроль Сил обороны Украины над Святогорском.

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Автор: 

путин владимир (21876) Донецкая область (13131) Билецкий Андрей (296) Краматорский район (1462) Святогорск (19) Третий армейский корпус (163)
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Топ комментарии
+24
кацап , ти так примітивно спалився , свою кацапію друкуєш з великої , а Україну з маленької ! зайву хромосому не приховаєш .
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07.09.2026 11:23 Ответить
+14
Генерал закликав військово-політичне керівництво РФ припинити поширювати брехню
Джерело: https://censor.net/ua/v4022113

а, чому генерал не закликав військово-політичне керівництво україни припинити поширювати брехню?
тотальну брехню!
хронічну, багаторічну брехню?
ой!
дійсно.
хто ж буде кусати руку, що кормить......
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07.09.2026 11:18 Ответить
+14
І саме неймовірне - ображати війскового , який дійсно на своєму місці ...
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07.09.2026 11:37 Ответить

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