Билецкий записал обращение из центра Святогорска и опроверг заявления Путина: "Хорошее место. Желательно - в бронежилете, но гулять здесь можно без проблем". ВИДЕО

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг очередное ложное заявление диктатора Владимира Путина о якобы захвате Святогорска российскими войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Билецкий записал видеообращение непосредственно из центра украинского города - на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры.

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Генерал призвал военно-политическое руководство РФ прекратить распространять ложь и продемонстрировал реальное положение дел на этом участке фронта.

"Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Снимите свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дураками. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Фактически это наша тыловая зона", - подчеркнул Билецкий.

Таким образом, украинские военные в очередной раз разоблачили пропагандистские манипуляции Кремля и подтвердили полный контроль Сил обороны Украины над Святогорском.

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