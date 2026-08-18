Более 1,1 тыс. человек остаются под постоянными обстрелами в Святогорской громаде, среди них 64 ребенка, - ГВА

В Святогорской общине в Донецкой области, которую российские войска ежедневно атакуют с помощью авиации и беспилотников, до сих пор проживают 1154 человека. Среди них - 64 ребенка, и все они находятся в Крестищенском старостинском округе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин.

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Людей эвакуируют, но некоторые возвращаются

За первые две недели августа из общины удалось вывезти 18 человек, в том числе двух детей. Местные власти продолжают призывать жителей покинуть опасную территорию из-за постоянных российских обстрелов.

В то же время некоторые эвакуированные впоследствии возвращаются домой. Рыбалкин привел пример 53-летней женщины, которая 24 июня выехала из общины с помощью спасателей, однако позже вернулась.

Во время одного из последующих российских обстрелов она получила ранения.

Власти общины вновь призывают жителей не рисковать жизнью и эвакуироваться, особенно это касается семей с детьми.

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