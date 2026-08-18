Более 1,1 тыс. человек остаются под постоянными обстрелами в Святогорской громаде, среди них 64 ребенка, - ГВА
В Святогорской общине в Донецкой области, которую российские войска ежедневно атакуют с помощью авиации и беспилотников, до сих пор проживают 1154 человека. Среди них - 64 ребенка, и все они находятся в Крестищенском старостинском округе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин.
Людей эвакуируют, но некоторые возвращаются
За первые две недели августа из общины удалось вывезти 18 человек, в том числе двух детей. Местные власти продолжают призывать жителей покинуть опасную территорию из-за постоянных российских обстрелов.
В то же время некоторые эвакуированные впоследствии возвращаются домой. Рыбалкин привел пример 53-летней женщины, которая 24 июня выехала из общины с помощью спасателей, однако позже вернулась.
Во время одного из последующих российских обстрелов она получила ранения.
Власти общины вновь призывают жителей не рисковать жизнью и эвакуироваться, особенно это касается семей с детьми.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль