Российские дроны делают невозможной эвакуацию людей на Донетчине: "Пролиска" вынуждена отменять рейсы

В Донецкой области из-за российских FPV-дронов гуманитарные экипажи не всегда могут добраться до людей, ожидающих эвакуации. Миссия "Пролиска" вынуждена отменять отдельные выезды, когда дорога становится слишком опасной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал представитель гуманитарной миссии "Пролиска" в Донецкой области Евгений Ткачев.

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Около 100 атак на гуманитарную миссию

По словам Ткачева, во время эвакуаций миссия уже подверглась около 100 атакам. Примерно половина из них, по его оценке, была целенаправленной.

Из-за распространения российских FPV-дронов зона опасности в Донецкой области расширяется. Во время выездов гуманитарные экипажи оценивают ситуацию непосредственно на маршруте — в частности, по количеству недавно подвергшихся обстрелу автомобилей.

"Иногда приходится даже отменять эвакуацию, когда едешь куда-то забирать людей и видишь, что по дороге уже пять новых поврежденных автомобилей. Кто-то догорает, кто-то, как видно, был уничтожен накануне вечером, и не хочется, поверьте, стать шестым и подвергать людей опасности", — рассказал Ткачев.

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К эвакуации людей привлекают "Белых ангелов"

Когда команда "Пролиски" не может безопасно продолжить маршрут, она обращается в полицию и к экипажам "Белый ангел". Они забирают жителей из опасных населенных пунктов и доставляют их на территорию, куда уже могут добраться гуманитарные работники.

Полиция также сопровождает отдельные эвакуационные рейсы. По словам Ткачева, правоохранителей привлекают не для принудительной эвакуации, а для защиты местных жителей и гуманитарных команд.

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