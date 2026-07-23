Более 500 маломобильных жителей Донецкой области отказываются от эвакуации, несмотря на российские обстрелы, - ОВА

Более 500 одиноких маломобильных жителей Донецкой области отказываются покидать свои дома, несмотря на постоянные российские обстрелы и ухудшение ситуации с безопасностью. Часть из них не соглашается на эвакуацию, хотя у них есть родственники, готовые приютить их.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную военную администрацию, социальные работники в настоящее время оказывают помощь более чем 670 одиноким маломобильным людям.

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По данным ОВА, 159 из них готовы эвакуироваться в случае дальнейшего обострения ситуации, тогда как 512 категорически отказываются уезжать.

Всего на подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются почти 124,5 тысячи жителей. Из них около 13 тысяч проживают в 19 громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий.

Несмотря на сложную ситуацию, эвакуация продолжается. С начала июля из области выехали или были эвакуированы 7,8 тысячи человек, в том числе 1,1 тысячи детей. Больше всего жителей покинули Краматорскую громаду – 3165 человек, Славянскую – 2037, Дружковскую – 542, Константиновскую – 151 и Николаевскую – 21.

В Донецкой области также остаются 6624 ребенка. В 16 населенных пунктах четырех громад, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, проживают еще 235 детей. С начала июля с этих территорий уже вывезли 186 детей.

Для людей, согласных на эвакуацию, продолжает действовать программа бесплатного централизованного расселения в более безопасные регионы Украины. Чаще всего эвакуированных принимают Кировоградская и Ровенская области.

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