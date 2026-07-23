Понад 500 маломобільних жителів Донеччини відмовляються від евакуації попри російські обстріли, - ОВА

Понад 500 одиноких маломобільних жителів Донецької області відмовляються залишати свої домівки, незважаючи на постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації. Частина з них не погоджується на евакуацію, хоча має родичів, готових їх прихистити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну військову адміністрацію, соціальні працівники наразі опікуються понад 670 одинокими маломобільними людьми.

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За даними ОВА, 159 із них готові евакуюватися у разі подальшого загострення ситуації, тоді як 512 категорично відмовляються виїжджати.

Загалом на підконтрольній Україні території Донеччини залишаються майже 124,5 тисячі жителів. Із них близько 13 тисяч проживають у 19 громадах, віднесених до зони активних бойових дій.

Попри складну ситуацію, евакуація триває. Від початку липня з області виїхали або були евакуйовані 7,8 тисячі людей, серед яких 1,1 тисячі дітей. Найбільше жителів залишили Краматорську громаду – 3165 осіб, Слов'янську – 2037, Дружківську – 542, Костянтинівську – 151 та Миколаївську – 21.

На Донеччині також залишаються 6624 дитини. У 16 населених пунктах чотирьох громад, де триває примусова евакуація родин із дітьми, проживають ще 235 дітей. Від початку липня з цих територій уже вивезли 186 дітей.

Для людей, які погоджуються на евакуацію, продовжує діяти програма безкоштовного централізованого розселення в безпечніших регіонах України. Найчастіше евакуйованих приймають Кіровоградська та Рівненська області.

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