Російські дрони унеможливлюють евакуацію людей на Донеччині: "Проліска" змушена скасовувати рейси

На Донеччині через російські FPV-дрони гуманітарні екіпажі не завжди можуть дістатися до людей, які чекають на евакуацію. Місія "Проліска" змушена скасовувати окремі виїзди, коли дорога стає надто небезпечною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів представник гуманітарної місії "Проліска" в Донецькій області Євген Ткачов.

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Близько 100 атак на гуманітарну місію

За словами Ткачова, під час евакуацій місія вже зазнала близько 100 атак. Приблизно половина з них, за його оцінкою, була цілеспрямованою.

Через поширення російських FPV-дронів зона небезпеки на Донеччині розширюється. Під час виїздів гуманітарні екіпажі оцінюють ситуацію безпосередньо на маршруті – зокрема за кількістю нещодавно уражених автомобілів.

"Іноді доводиться навіть скасовувати евакуацію, коли їдеш кудись забирати людей і бачиш, що по дорозі вже п’ять нових вражених автівок. Хтось догорає, хтось просто видно, що знищений напередодні ввечері, і не хочеться, повірте, бути шостою і наражати на небезпеку людей", – розповів Ткачов.

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До вивезення людей залучають "Білих янголів"

Коли команда "Проліски" не може безпечно продовжити маршрут, вона звертається до поліції та екіпажів "Білий янгол". Вони забирають мешканців із небезпечних населених пунктів і доправляють їх на територію, куди вже можуть дістатися гуманітарні працівники.

Поліція також супроводжує окремі евакуаційні рейси. За словами Ткачова, правоохоронців залучають не для примусової евакуації, а для захисту місцевих жителів та гуманітарних команд.

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