Із Краматорської громади примусово евакуюють 525 дітей через погіршення безпекової ситуації

Начальник Донецької ОВА підписав наказ про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади", - повідомив він.

Скільки дітей треба евакуювати?

Йдеться про 525 дітей із 424 родин:

селище Красноторка — 59 дітей із 46 родин;

селище Біленьке — 140 дітей зі 104 родин;

Краматорськ — 326 дітей із 274 родин.

У Краматорську евакуації підлягають діти, які проживають у найбільш небезпечних районах.

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Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

"Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Прошу батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп", - наголосив Філашкін.

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