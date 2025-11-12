Новини Ситуація на Донеччині
У Лимані найскладніша ситуація на Донеччині: залишається близько 3,5 тис. цивільних, околиця під обстрілами, - Філашкін

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у місті Лиман нині найскладніша ситуація в області. 

Про це він розповів у телеефірі, передає кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Лимані, на жаль, обстановка найскладніша, тому що ворог обстрілює повністю всі під’їзні шляхи. Зараз в Лимані знаходяться близько 3,5 тис. людей", - зазначив очільник області.

Відсутнє газопостачання

За словами Філашкіна, у місті відсутнє газопостачання через обстріли та пошкодження газорозподільчої системи. Водночас фахівці готові розпочати відновлення, щойно дозволить ситуація з безпекою.

"Наші працівники облгазу виїжджають тільки, коли дозволяє безпекова складова. На жаль, ворог обстрілює всі транспортні засоби як приватні, так і комунальні. Але ми працюємо в цьому напрямку і як тільки дозволить безпекова складова, ми все зробимо, щоб підтримати наше населення в місті Лиман", - запевнив він.

Населенню Лиману краще евакуюватись до більш безпечних районів.
12.11.2025 17:37 Відповісти
 
 