В Лимане - самая сложная ситуация на Донетчине: остается около 3,5 тыс. гражданских, окраина - под обстрелами, - Филашкин

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в городе Лиман сейчас - самая сложная ситуация в области.

Об этом он рассказал в телеэфире, передает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В Лимане, к сожалению, обстановка самая сложная, потому что враг обстреливает полностью все подъездные пути. Сейчас в Лимане находятся около 3,5 тыс. человек", - отметил глава области.

Отсутствие газоснабжения

По словам Филашкина, в городе отсутствует газоснабжение из-за обстрелов и повреждения газораспределительной системы. В то же время специалисты готовы приступить к восстановлению, как только позволит ситуация с безопасностью.

"Наши работники облгаза выезжают только, когда позволяет безопасность. К сожалению, враг обстреливает все транспортные средства, как частные, так и коммунальные. Но мы работаем в этом направлении и как только позволит безопасность, мы все сделаем, чтобы поддержать наше население в городе Лиман", - заверил он.

