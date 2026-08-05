Из Краматорской громады принудительно эвакуируют 525 детей из-за ухудшения ситуации с безопасностью
Глава Донецкой областной военной администрации подписал приказ об обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорской громады.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подписал приказ о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей с отдельных территорий Краматорской общины", - сообщил он.
Сколько детей необходимо эвакуировать?
Речь идет о 525 детях из 424 семей:
- поселок Красноторка - 59 детей из 46 семей;
- поселок Беленькое - 140 детей из 104 семей;
- Краматорск - 326 детей из 274 семей.
В Краматорске эвакуации подлежат дети, проживающие в наиболее опасных районах.
Детей будут эвакуировать вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями.
"Это сложное, но необходимое решение. Ситуация с безопасностью ухудшается, поэтому оставлять детей под постоянной угрозой российских ударов недопустимо. Прошу родителей не медлить и содействовать работе эвакуационных групп", - подчеркнул Филашкин.
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