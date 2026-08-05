Из Краматорской громады принудительно эвакуируют 525 детей из-за ухудшения ситуации с безопасностью

Глава Донецкой областной военной администрации подписал приказ об обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорской громады.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Подписал приказ о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей с отдельных территорий Краматорской общины", - сообщил он.

Сколько детей необходимо эвакуировать?

Речь идет о 525 детях из 424 семей:

поселок Красноторка - 59 детей из 46 семей;

поселок Беленькое - 140 детей из 104 семей;

Краматорск - 326 детей из 274 семей.

В Краматорске эвакуации подлежат дети, проживающие в наиболее опасных районах.

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Детей будут эвакуировать вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями.

"Это сложное, но необходимое решение. Ситуация с безопасностью ухудшается, поэтому оставлять детей под постоянной угрозой российских ударов недопустимо. Прошу родителей не медлить и содействовать работе эвакуационных групп", - подчеркнул Филашкин.

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