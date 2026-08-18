Понад 1,1 тис. людей залишаються під постійними обстрілами у Святогірській громаді, серед них 64 дитини, - МВА
У Святогірській громаді на Донеччині, яку російські війська щодня атакують авіацією та безпілотниками, досі живуть 1154 людини. Серед них – 64 дитини, і всі вони перебувають у Хрестищенському старостинському окрузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.
Людей евакуюють, але дехто повертається
За перші два тижні серпня з громади вдалося вивезти 18 людей, зокрема двох дітей. Місцева влада продовжує закликати жителів залишити небезпечну територію через постійні російські обстріли.
Водночас деякі евакуйовані згодом повертаються додому. Рибалкін навів приклад 53-річної жінки, яка 24 червня виїхала з громади за допомогою рятувальників, однак пізніше повернулася.
Під час одного з наступних російських обстрілів вона зазнала поранень.
Влада громади знову закликає жителів не ризикувати життям та евакуюватися, особливо це стосується родин із дітьми.
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