Понад 1,1 тис. людей залишаються під постійними обстрілами у Святогірській громаді, серед них 64 дитини, - МВА

У Святогірській громаді на Донеччині, яку російські війська щодня атакують авіацією та безпілотниками, досі живуть 1154 людини. Серед них – 64 дитини, і всі вони перебувають у Хрестищенському старостинському окрузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

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Людей евакуюють, але дехто повертається

За перші два тижні серпня з громади вдалося вивезти 18 людей, зокрема двох дітей. Місцева влада продовжує закликати жителів залишити небезпечну територію через постійні російські обстріли.

Водночас деякі евакуйовані згодом повертаються додому. Рибалкін навів приклад 53-річної жінки, яка 24 червня виїхала з громади за допомогою рятувальників, однак пізніше повернулася.

Під час одного з наступних російських обстрілів вона зазнала поранень.

Влада громади знову закликає жителів не ризикувати життям та евакуюватися, особливо це стосується родин із дітьми.

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