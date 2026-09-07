Білецький записав звернення з центру Святогірська та спростував заяви Путіна: "Гарне місце. Бажано у бронежилеті, але гуляти тут можна без проблем". ВIДЕО

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький спростував чергову фейкову заяву диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Святогірська російськими військами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Білецький записав відеозвернення безпосередньо з центру українського міста - на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.

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Генерал закликав військово-політичне керівництво РФ припинити поширювати брехню та продемонстрував реальний стан справ на цій ділянці фронту.

"Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона", - наголосив Білецький.

Таким чином, українські військові вкотре викрили пропагандистські маніпуляції Кремля та підтвердили повний контроль Сил оборони України над Святогірськом.

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