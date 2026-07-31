Білецький в інтерв’ю Лорі Лумер: Україна має шанси перемогти Росію завдяки вищій ефективності

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький в інтерв’ю американській журналістці Лорі Лумер заявив, що Україна здатна перемогти Росію, попри її чисельну перевагу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, результат війни визначає не лише кількість особового складу, а й ефективність армії. Досвід Третього армійського корпусу є цьому підтвердженням.

Наближена до президента США Дональда Трампа журналістка та інфлюенсерка Лора Лумер попросила Білецького звернутися до американців, які вважають, що Сполученим Штатам не варто підтримувати Україну у війні з Росією.

Ми демонструємо досить високу ефективність

"Війни працюють нелінійно. Якби все вирішувала лише кількість людей і ресурсів, слабші держави просто капітулювали б без боротьби. Але історія знає сотні прикладів протилежного. Ми демонструємо досить високу ефективність як у глибинних ударах, так і на лінії фронту. Україна має шанси перемогти Росію", — заявив командир Третього армійського корпусу.

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Третій армійський корпус сьогодні утримує понад 150 кілометрів фронту на Лимансько-Борівському напрямку, де діють підрозділи одразу трьох російських армій. Саме досвід корпусу, за словами Білецького, доводить, що вирішальним чинником сучасної війни є не чисельність, а ефективність.

За його словами, коли корпус прийняв смугу відповідальності, українські війська на цій ділянці щомісяця втрачали десятки квадратних кілометрів території. Дев’ять місяців тому просування противника вдалося повністю зупинити. Зараз українські підрозділи не лише утримують позиції, а й на окремих ділянках повертають втрачені території.

Армія - це оркестр

"Армія — це не один винахід чи геніальне рішення. Я порівнюю її з оркестром: насамперед усі повинні грати злагоджено і в унісон", — пояснив він.

Білецький назвав три ключові чинники, які дозволили досягти такого результату. Насамперед це перехід від жорстко централізованої пострадянської системи управління до принципу mission command, який передбачає ініціативу командирів на місцях. Другим елементом стало створення сильного сержантського корпусу: за рік у корпусі підготували кілька тисяч сержантів і повністю змінили підходи до бойової підготовки. Лише третьою складовою командир назвав технології та масштабування безпілотних систем.

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"Зараз ми найбільший корпус за використанням безпілотних систем — як повітряних, так і наземних. Але ефективність залежить не лише від кількості пілотів чи дронів, а насамперед від системи управління і планування", — наголосив він.

Водночас Білецький закликав американську аудиторію оцінювати підтримку України як вклад у власну безпеку.

"Якщо не зупинити Росію зараз, стримувати відновлений Радянський Союз у Східній Європі буде значно дорожче. Це коштуватиме американцям набагато більше зусиль і грошей", — підсумував командир Третього армійського корпусу.

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Довідка

Андрій Білецький — бригадний генерал ЗСУ, засновник і перший командир полку "Азов", який у 2014 році командував звільненням Маріуполя, а у 2015 році — Широкинською наступальною операцією.

Напередодні повномасштабного вторгнення він організував всеукраїнську кампанію цивільної оборони "Не панікуй! Готуйся!". Із початком великої війни створив 3-тю окрему штурмову бригаду, яка згодом стала основою Третього армійського корпусу.

З березня 2025 року Андрій Білецький командує Третім армійським корпусом ЗСУ, який відповідає за одну з найскладніших ділянок фронту — понад 150 кілометрів Лимансько-Борівського напрямку, що становить близько 12% усієї лінії бойового зіткнення.

Повне інтерв'ю — на YouTube-каналі Третього армійського корпусу: ⁠Андрій Білецький: російська пропаганда, фашизм, війна і шлях до перемоги