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Новини Знищення російських окупантів
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Наші позиції зараз кращі, ніж були взимку, - Білецький

Білецький

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що мир настане тоді, коли російські окупанти зазнають серйозної поразки у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиції Сил оборони зараз сильніші, аніж взимку 

"Моя справа, як військового, зробити так, щоб кожного наступного дня наші позиції на будь-яких перемовинах були кращі, ніж сьогодні. Ми повинні зробити свою роботу на сто відсотків. Не буде цього перемир'я, ми знову повинні викластися по повній, щоб мир настав якнайшвидше", - зауважив він.

За словами Білецького, перемовини - це завжди оцінка спроможностей і потенціалів тих, хто їх проводить.

"Той, хто, як каже президент Трамп, не має карт, той їх не має. Я думаю, що наші позиції зараз кращі, ніж були взимку. А зимою були кращі, ніж попереднього літа, коли росіяни наступали і мали серйозні успіхи на Донецькому фронті. Тому, безумовно, наші щоденні успіхи або неуспіхи Росії на фронті й удари по їхньому тилу покращують нашу позицію", - наголосив комкор.

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Ознаки переламу ситуації на передовій 

Він також озвучив три ознаки переламу ситуації на полі бою, які бачить вже сьогодні:

"По-перше, зараз швидкість просування росіян за чотири місяці, нижча ніж в середньому за один місяць 2025 року, і найнижча фактично з 2022-го. Чим це уже не перелам?! Як мінімум, це патова ситуація. По-друге, збільшився відсоток втрат росіян. По-третє, у них зменшилася кількість набору контрактників. Тобто втрати ростуть, здобутків нуль, а наступальний потенціал у вигляді піхоти зменшується. Також можна відзначити удари вглиб Росії. Вчора росіяни не відчували ціни війни. Всі українські міста відчували, а вони ні. Сьогодні росіяни її відчувають і, очевидно, вона для них зростатиме. Це знову таки перелам в психологічному плані. Тобто потенціал є", - підсумував Білецький. 

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Автор: 

Білецький Андрій (254) війна в Україні (8521) Третій армійський корпус (149)
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Топ коментарі
+10
Покращення вже 5 рік, все краще і краще... Мабуть це якісь дві різні України, в одній все зашибісь - покращується, а в іншій навпаки.
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15.06.2026 19:46 Відповісти
+10
Ще один доморощений полководєц ,"якого зєля зробив генералом котрий немає вищої військової освіти , як кажуть який вєрховний гівнокомандувач ,такі в нього і "генерали ".
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15.06.2026 19:52 Відповісти
+8
А чому тоді ворог КАБами знищує Чаплине, Просяну і вже декілька днів Василькувку Дніпропетровської області? Ворог ближче підійшов чи як так виходить?
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15.06.2026 19:47 Відповісти
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Бо літо!
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15.06.2026 19:45 Відповісти
Покращення вже 5 рік, все краще і краще... Мабуть це якісь дві різні України, в одній все зашибісь - покращується, а в іншій навпаки.
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15.06.2026 19:46 Відповісти
У наших спецслужб є інформація, що ви взагалі не дивитесь телевізор.
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15.06.2026 20:18 Відповісти
А чому тоді ворог КАБами знищує Чаплине, Просяну і вже декілька днів Василькувку Дніпропетровської області? Ворог ближче підійшов чи як так виходить?
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15.06.2026 19:47 Відповісти
Нет. Просто у врага много самолетов и КАБов. А у Украины мало.
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15.06.2026 19:50 Відповісти
Я ж не просто так запитав. Якщо ми перемагаємо, то як за пару місяців рашисти почали добивати КАБами до Васильківки Дніпропетровської області? Тут не грає роль кількість літаків, а те, що вони підійшли.
Але навіщо такі запитання, нарід завжди відшукає виправдання тому, хто оборонні гроші закатав асфальт. А могли б робити класні системи ППО, такі, як розробляв ''барига'' - ''Кільчень''.
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15.06.2026 19:59 Відповісти
Наверное без помощи европейских стран Украине сейчас это не под силу.
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15.06.2026 20:10 Відповісти
І по Сумах з артиллерії вже періодично б'ють... Все краще і краще позиції.
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15.06.2026 19:57 Відповісти
Кращі ,бо кацапи весною окупували Покровськ і Мирноград ?
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15.06.2026 19:47 Відповісти
Один із найкращих командирів.
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15.06.2026 19:49 Відповісти
Це так, коли не давить Поршенка та не лиже дупу Зеленському.
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15.06.2026 19:51 Відповісти
Дуже хочу, щоб ним замінили Сирського.
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15.06.2026 19:55 Відповісти
А я хочу шо бы это был Прокопенко. В общем мы оба хотим.
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15.06.2026 20:00 Відповісти
Зелька напряг Білецького на спіч про мир, переміріє та разведеніє військ. Щось Бубочка замишляє. массовік-затейнік наш..
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15.06.2026 19:50 Відповісти
Ще один доморощений полководєц ,"якого зєля зробив генералом котрий немає вищої військової освіти , як кажуть який вєрховний гівнокомандувач ,такі в нього і "генерали ".
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15.06.2026 19:52 Відповісти
метатель іграшкових поросят
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15.06.2026 19:56 Відповісти
Та що ви до тих свиней причепились, він більше не буде, нечистий попутав
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15.06.2026 20:39 Відповісти
Це про Авакову?
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15.06.2026 20:40 Відповісти
Що тут скажеш, на безриб'ї і рак риба
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15.06.2026 20:40 Відповісти
Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі... (с).
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15.06.2026 20:01 Відповісти
Довольні хами, ситі в них *бала... (с)
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15.06.2026 20:12 Відповісти
Майже так при леніні-бланке з'явився комбріг Котовський - гроза Бесарабії.
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15.06.2026 20:38 Відповісти
Логично. Зимой было холодно и света меньше. Оно всегда так было летом. Но потом как назло неожиданно наступала зима.
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15.06.2026 20:20 Відповісти
Пришла зима і всі плани наймудрішого пішли по пі...?
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15.06.2026 20:45 Відповісти
П-пакращення! А як би чонгар не розмінували і зброю з нової Каховки напередодні вторгнення не вивезли би, то взагалі позиції були би набагато краще.
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15.06.2026 21:01 Відповісти
 
 