Наші позиції зараз кращі, ніж були взимку, - Білецький

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що мир настане тоді, коли російські окупанти зазнають серйозної поразки у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиції Сил оборони зараз сильніші, аніж взимку

"Моя справа, як військового, зробити так, щоб кожного наступного дня наші позиції на будь-яких перемовинах були кращі, ніж сьогодні. Ми повинні зробити свою роботу на сто відсотків. Не буде цього перемир'я, ми знову повинні викластися по повній, щоб мир настав якнайшвидше", - зауважив він.

За словами Білецького, перемовини - це завжди оцінка спроможностей і потенціалів тих, хто їх проводить.

"Той, хто, як каже президент Трамп, не має карт, той їх не має. Я думаю, що наші позиції зараз кращі, ніж були взимку. А зимою були кращі, ніж попереднього літа, коли росіяни наступали і мали серйозні успіхи на Донецькому фронті. Тому, безумовно, наші щоденні успіхи або неуспіхи Росії на фронті й удари по їхньому тилу покращують нашу позицію", - наголосив комкор.

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Ознаки переламу ситуації на передовій

Він також озвучив три ознаки переламу ситуації на полі бою, які бачить вже сьогодні:

"По-перше, зараз швидкість просування росіян за чотири місяці, нижча ніж в середньому за один місяць 2025 року, і найнижча фактично з 2022-го. Чим це уже не перелам?! Як мінімум, це патова ситуація. По-друге, збільшився відсоток втрат росіян. По-третє, у них зменшилася кількість набору контрактників. Тобто втрати ростуть, здобутків нуль, а наступальний потенціал у вигляді піхоти зменшується. Також можна відзначити удари вглиб Росії. Вчора росіяни не відчували ціни війни. Всі українські міста відчували, а вони ні. Сьогодні росіяни її відчувають і, очевидно, вона для них зростатиме. Це знову таки перелам в психологічному плані. Тобто потенціал є", - підсумував Білецький.

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