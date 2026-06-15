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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Наши позиции сейчас лучше, чем были зимой, - Билецкий

Білецький

Командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что мир наступит тогда, когда российские оккупанты потерпят серьезное поражение в войне.

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиции Сил обороны сейчас сильнее, чем зимой 

"Моя задача, как военного, сделать так, чтобы каждый следующий день наши позиции на любых переговорах были лучше, чем сегодня. Мы должны выполнить свою работу на сто процентов. Не будет этого перемирия, мы снова должны выложиться по полной, чтобы мир наступил как можно скорее", — отметил он.

По словам Билецкого, переговоры — это всегда оценка возможностей и потенциала тех, кто их проводит.

"Тот, кто, как говорит президент Трамп, не имеет карт, тот их не имеет. Я думаю, что наши позиции сейчас лучше, чем были зимой. А зимой были лучше, чем предыдущим летом, когда россияне наступали и имели серьезные успехи на Донецком фронте. Поэтому, безусловно, наши ежедневные успехи или неудачи России на фронте и удары по их тылу улучшают нашу позицию", — подчеркнул комкор.

Читайте также: Билецкий: Каждый второй НРК украинской армии работает в Третьем корпусе

Признаки перелома ситуации на передовой 

Он также озвучил три признака перелома ситуации на поле боя, которые видит уже сегодня:

"Во-первых, сейчас скорость продвижения россиян за четыре месяца ниже, чем в среднем за один месяц 2025 года, и фактически самая низкая с 2022-го. Чем это уже не перелом?! Как минимум, это патовая ситуация. Во-вторых, увеличился процент потерь россиян. В-третьих, у них уменьшилось количество набора контрактников. То есть потери растут, достижений ноль, а наступательный потенциал в виде пехоты уменьшается. Также можно отметить удары вглубь России. Вчера россияне не ощущали цену войны. Все украинские города ощущали, а они нет. Сегодня россияне ее ощущают и, очевидно, она для них будет расти. Это опять же перелом в психологическом плане. То есть потенциал есть", - подытожил Билецкий. 

Читайте также: Латвия передала Третьему армейскому корпусу 14 бронированных машин CVRT

Автор: 

Билецкий Андрей (280) война в Украине (8459) Третий армейский корпус (144)
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Топ комментарии
+9
Покращення вже 5 рік, все краще і краще... Мабуть це якісь дві різні України, в одній все зашибісь - покращується, а в іншій навпаки.
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15.06.2026 19:46 Ответить
+9
Ще один доморощений полководєц ,"якого зєля зробив генералом котрий немає вищої військової освіти , як кажуть який вєрховний гівнокомандувач ,такі в нього і "генерали ".
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15.06.2026 19:52 Ответить
+7
А чому тоді ворог КАБами знищує Чаплине, Просяну і вже декілька днів Василькувку Дніпропетровської області? Ворог ближче підійшов чи як так виходить?
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15.06.2026 19:47 Ответить
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Бо літо!
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15.06.2026 19:45 Ответить
Покращення вже 5 рік, все краще і краще... Мабуть це якісь дві різні України, в одній все зашибісь - покращується, а в іншій навпаки.
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15.06.2026 19:46 Ответить
У наших спецслужб є інформація, що ви взагалі не дивитесь телевізор.
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15.06.2026 20:18 Ответить
А чому тоді ворог КАБами знищує Чаплине, Просяну і вже декілька днів Василькувку Дніпропетровської області? Ворог ближче підійшов чи як так виходить?
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15.06.2026 19:47 Ответить
Нет. Просто у врага много самолетов и КАБов. А у Украины мало.
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15.06.2026 19:50 Ответить
Я ж не просто так запитав. Якщо ми перемагаємо, то як за пару місяців рашисти почали добивати КАБами до Васильківки Дніпропетровської області? Тут не грає роль кількість літаків, а те, що вони підійшли.
Але навіщо такі запитання, нарід завжди відшукає виправдання тому, хто оборонні гроші закатав асфальт. А могли б робити класні системи ППО, такі, як розробляв ''барига'' - ''Кільчень''.
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15.06.2026 19:59 Ответить
Наверное без помощи европейских стран Украине сейчас это не под силу.
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15.06.2026 20:10 Ответить
І по Сумах з артиллерії вже періодично б'ють... Все краще і краще позиції.
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15.06.2026 19:57 Ответить
Кращі ,бо кацапи весною окупували Покровськ і Мирноград ?
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15.06.2026 19:47 Ответить
Один із найкращих командирів.
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15.06.2026 19:49 Ответить
Це так, коли не давить Поршенка та не лиже дупу Зеленському.
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15.06.2026 19:51 Ответить
Дуже хочу, щоб ним замінили Сирського.
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15.06.2026 19:55 Ответить
А я хочу шо бы это был Прокопенко. В общем мы оба хотим.
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15.06.2026 20:00 Ответить
Зелька напряг Білецького на спіч про мир, переміріє та разведеніє військ. Щось Бубочка замишляє. массовік-затейнік наш..
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15.06.2026 19:50 Ответить
Ще один доморощений полководєц ,"якого зєля зробив генералом котрий немає вищої військової освіти , як кажуть який вєрховний гівнокомандувач ,такі в нього і "генерали ".
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15.06.2026 19:52 Ответить
метатель іграшкових поросят
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15.06.2026 19:56 Ответить
Та що ви до тих свиней причепились, він більше не буде, нечистий попутав
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15.06.2026 20:39 Ответить
Це про Авакову?
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15.06.2026 20:40 Ответить
Що тут скажеш, на безриб'ї і рак риба
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15.06.2026 20:40 Ответить
Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі... (с).
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15.06.2026 20:01 Ответить
Довольні хами, ситі в них *бала... (с)
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15.06.2026 20:12 Ответить
Майже так при леніні-бланке з'явився комбріг Котовський - гроза Бесарабії.
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15.06.2026 20:38 Ответить
Логично. Зимой было холодно и света меньше. Оно всегда так было летом. Но потом как назло неожиданно наступала зима.
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15.06.2026 20:20 Ответить
Пришла зима і всі плани наймудрішого пішли по пі...?
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15.06.2026 20:45 Ответить
П-пакращення! А як би чонгар не розмінували і зброю з нової Каховки напередодні вторгнення не вивезли би, то взагалі позиції були би набагато краще.
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15.06.2026 21:01 Ответить
 
 