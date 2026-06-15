Наши позиции сейчас лучше, чем были зимой, - Билецкий

Командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что мир наступит тогда, когда российские оккупанты потерпят серьезное поражение в войне.

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиции Сил обороны сейчас сильнее, чем зимой

"Моя задача, как военного, сделать так, чтобы каждый следующий день наши позиции на любых переговорах были лучше, чем сегодня. Мы должны выполнить свою работу на сто процентов. Не будет этого перемирия, мы снова должны выложиться по полной, чтобы мир наступил как можно скорее", — отметил он.

По словам Билецкого, переговоры — это всегда оценка возможностей и потенциала тех, кто их проводит.

"Тот, кто, как говорит президент Трамп, не имеет карт, тот их не имеет. Я думаю, что наши позиции сейчас лучше, чем были зимой. А зимой были лучше, чем предыдущим летом, когда россияне наступали и имели серьезные успехи на Донецком фронте. Поэтому, безусловно, наши ежедневные успехи или неудачи России на фронте и удары по их тылу улучшают нашу позицию", — подчеркнул комкор.

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Признаки перелома ситуации на передовой

Он также озвучил три признака перелома ситуации на поле боя, которые видит уже сегодня:

"Во-первых, сейчас скорость продвижения россиян за четыре месяца ниже, чем в среднем за один месяц 2025 года, и фактически самая низкая с 2022-го. Чем это уже не перелом?! Как минимум, это патовая ситуация. Во-вторых, увеличился процент потерь россиян. В-третьих, у них уменьшилось количество набора контрактников. То есть потери растут, достижений ноль, а наступательный потенциал в виде пехоты уменьшается. Также можно отметить удары вглубь России. Вчера россияне не ощущали цену войны. Все украинские города ощущали, а они нет. Сегодня россияне ее ощущают и, очевидно, она для них будет расти. Это опять же перелом в психологическом плане. То есть потенциал есть", - подытожил Билецкий.

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