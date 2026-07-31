Билецкий в интервью Лоре Лумер: у Украины есть шансы победить Россию благодаря более высокой эффективности

Командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что Украина способна победить Россию, несмотря на ее численное превосходство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, исход войны определяет не только численность личного состава, но и эффективность армии. Опыт Третьего армейского корпуса является тому подтверждением.

Близкая к президенту США Дональду Трампу журналистка и инфлюенсер Лора Лумер попросила Билецкого обратиться к американцам, которые считают, что Соединенным Штатам не стоит поддерживать Украину в войне с Россией.

Мы демонстрируем достаточно высокую эффективность

"Войны протекают нелинейно. Если бы все решало только количество людей и ресурсов, более слабые государства просто капитулировали бы без борьбы. Но история знает сотни примеров обратного. Мы демонстрируем достаточно высокую эффективность как в ударах в тыл, так и на линии фронта. У Украины есть шансы победить Россию", — заявил командир Третьего армейского корпуса.

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Третий армейский корпус сегодня удерживает более 150 километров фронта на Лиманско-Боровском направлении, где действуют подразделения сразу трех российских армий. Именно опыт корпуса, по словам Билецкого, доказывает, что решающим фактором современной войны является не численность, а эффективность.

По его словам, когда корпус принял на себя участок ответственности, украинские войска на этом участке ежемесячно теряли десятки квадратных километров территории. Девять месяцев назад продвижение противника удалось полностью остановить. Сейчас украинские подразделения не только удерживают позиции, но и на отдельных участках возвращают утраченные территории.

Армия — это оркестр

"Армия — это не одно изобретение или гениальное решение. Я сравниваю ее с оркестром: прежде всего все должны играть слаженно и в унисон", — пояснил он.

Билецкий назвал три ключевых фактора, которые позволили достичь такого результата. Прежде всего это переход от жестко централизованной постсоветской системы управления к принципу mission command, который предусматривает инициативу командиров на местах. Вторым элементом стало создание сильного сержантского корпуса: за год в корпусе подготовили несколько тысяч сержантов и полностью изменили подходы к боевой подготовке. Лишь третьей составляющей командир назвал технологии и масштабирование беспилотных систем.

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"Сейчас мы — крупнейший корпус по использованию беспилотных систем — как воздушных, так и наземных. Но эффективность зависит не только от количества пилотов или дронов, а прежде всего от системы управления и планирования", — подчеркнул он.

В то же время Билецкий призвал американскую аудиторию рассматривать поддержку Украины как вклад в собственную безопасность.

"Если не остановить Россию сейчас, сдерживать возрожденный Советский Союз в Восточной Европе будет значительно дороже. Это будет стоить американцам гораздо больше усилий и денег", — подытожил командир Третьего армейского корпуса.

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Справка

Андрей Билецкий — бригадный генерал ВСУ, основатель и первый командир полка "Азов", который в 2014 году командовал освобождением Мариуполя, а в 2015 году — Широкинской наступательной операцией.

Накануне полномасштабного вторжения он организовал всеукраинскую кампанию гражданской обороны "Не паникуй! Готовься!". С началом большой войны создал 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая впоследствии стала основой Третьего армейского корпуса.

С марта 2025 года Андрей Билецкий командует Третьим армейским корпусом ВСУ, который отвечает за один из самых сложных участков фронта — более 150 километров Лиманско-Боровского направления, что составляет около 12% всей линии боевого соприкосновения.

Полное интервью — на YouTube-канале Третьего армейского корпуса: ⁠Андрей Билецкий: российская пропаганда, фашизм, война и путь к победе