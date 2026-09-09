Враг продвинулся в районе Степановки и Котлино на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Краматорском и Покровском районах Донецкой области.
Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Степановки (Краматорский район Донецкой области) и Котлиного (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
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