РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16773 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Донетчина
249 0

Враг продвинулся в районе Степановки и Котлино на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Краматорском и Покровском районах Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Степановки (Краматорский район Донецкой области) и Котлиного (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState. КАРТА

Обновленные карты

Враг продвинулся вблизи Степановки

Враг продвинулся вблизи Котлиного

Смотрите также: Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (13148) боевые действия (6656) Краматорский район (1470) Покровский район (1842) Котлино (26) Степанковка (7) DeepState (597)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 