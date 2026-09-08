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Россияне продвинулись вблизи трёх населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

діпстейт

Российские войска продвигаются вблизи трёх населённых пунктов в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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"Враг продвинулся вблизи Гришино (Покровский район), Калеников (Краматорский район) и Федоровки Второй (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в районе Голубовки и Ступочек в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение врага в Донецкой области
Продвижение врага в Донецкой области

Читайте также: Силы обороны восстановили контроль вблизи Западного в Харьковской области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (13138) Бахмутский район (872) Краматорский район (1467) Покровский район (1840) Каленики (9) Гришино (75) Федоровка 2-я (7) DeepState (596)
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