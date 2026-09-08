Россияне продвинулись вблизи трёх населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются вблизи трёх населённых пунктов в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Гришино (Покровский район), Калеников (Краматорский район) и Федоровки Второй (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.
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