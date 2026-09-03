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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвинулся в районе Голубовки и Ступочек на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

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Наступление оккупантов

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Голубовки (Краматорский район Донецкой области) и Ступочек (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Обновленные карты

Враг продвинулся вблизи Голубовки

Враг продвинулся вблизи Ступочек

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Донецкая область (13120) боевые действия (6634) Краматорский район (1459) Ступочки (10) Голубовка (2) DeepState (595)
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