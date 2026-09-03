Враг продвинулся в районе Голубовки и Ступочек на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.
Наступление оккупантов
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Голубовки (Краматорский район Донецкой области) и Ступочек (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
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