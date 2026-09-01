Враг продвинулся вблизи Миньковки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.
Куда продвинулись оккупанты?
Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Миньковки (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области).
Что предшествовало?
- Ранее DeepState также сообщал о продвижении россиян в районе Миньковки.
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