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Враг продвинулся вблизи Миньковки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

Куда продвинулись оккупанты?

Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Миньковки (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области).

Карта Миньковки
Миньковка

Читайте также: Силы обороны восстановили контроль вблизи Западного в Харьковской области, - DeepState. КАРТА

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись вблизи Родинского в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (13112) Бахмутский район (870) Миньковка (8) DeepState (593)
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