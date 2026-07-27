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Россияне продвинулись на Донетчине, — DeepState. КАРТА

Враг продвинулся вблизи Миньковки

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

  "Враг продвинулся вблизи Миньковки", — говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Враг продвинулся вблизи Миньковки

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Донецкая область (12922) Бахмутский район (861) Миньковка (7) DeepState (562)
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