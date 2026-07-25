Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Наступление россиян
"Карта обновлена. Враг продвинулся в районе Малых Проходов (Харьковский район Харьковской области) и Калеников (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
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