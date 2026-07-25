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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся в районе Малых Проходов (Харьковский район Харьковской области) и Калеников (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты продвинулись в Донецкой области и Запорожье, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты

РФ продвинулась вблизи Малых Проходов

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Россия продвинулась в районе Калеников

Автор: 

Донецкая область (12914) боевые действия (6482) Харьковская область (2999) Краматорский район (1364) Харьковский район (1027) Каленики (5) Малые Проходы (2) DeepState (561)
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Топ комментарии
+8
кацапи ще довго будуть просуватися вперед після того болота, яке розвів Сирський у війську. Боже, дай сили і розуму Драпатому навести лад в ЗСУ і позвільняти всіх корумпованих паркетних генералів!
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25.07.2026 20:40 Ответить
+4
А що в Драпатого є чим прикрити наші передові позиції і укріплення від кабів? нічого не зміниться, бо не тільки важливий головнокомандуючий, а засоби які у нього є в наявності і люди... якщо ми могли б прикрити своїх на передку і довбити на далняк по кацапстану було б діло.
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25.07.2026 21:09 Ответить
+4
це факт, люди воювати не хочуть, вони згодні на важкі компроміси з РФ лиш би закінчити війну... Друзенко.
https://www.facebook.com/reel/899821102585713
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25.07.2026 21:41 Ответить

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