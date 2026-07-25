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Новини Оновлені карти DeepState
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Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малих Проходів (Харківський р-н Харківської обл.) та Калеників (Краматорський р-н Донецької обл.)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти просунулися на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Оновлені мапи

РФ просунулася поблизу Малих Проходів

Також дивіться: Сили Оборони відкинули ворога біля Філії на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПА

РФ просунулася біля Калеників

Автор: 

Донецька область (11552) бойові дії (6237) Харківська область (3025) Краматорський район (1379) Харківський район (1028) Каленики (5) Малі Проходи (2) DeepState (563)
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Топ коментарі
+8
кацапи ще довго будуть просуватися вперед після того болота, яке розвів Сирський у війську. Боже, дай сили і розуму Драпатому навести лад в ЗСУ і позвільняти всіх корумпованих паркетних генералів!
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25.07.2026 20:40 Відповісти
+4
А що в Драпатого є чим прикрити наші передові позиції і укріплення від кабів? нічого не зміниться, бо не тільки важливий головнокомандуючий, а засоби які у нього є в наявності і люди... якщо ми могли б прикрити своїх на передку і довбити на далняк по кацапстану було б діло.
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25.07.2026 21:09 Відповісти
+4
це факт, люди воювати не хочуть, вони згодні на важкі компроміси з РФ лиш би закінчити війну... Друзенко.
https://www.facebook.com/reel/899821102585713
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25.07.2026 21:41 Відповісти

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