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Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малих Проходів (Харківський р-н Харківської обл.) та Калеників (Краматорський р-н Донецької обл.)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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