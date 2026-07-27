УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13235 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
1 258 0

Росіяни просунулися на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог просунувся поблизу Міньківки

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Просування росіян

 "Ворог просунувся поблизу Міньківки"- йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти просунулися на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Оновлена мапа

Ворог просунувся поблизу Міньківки

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецька область (11560) Бахмутський район (868) Міньківка (7) DeepState (564)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 