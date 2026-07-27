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Росіяни просунулися на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Ворог просунувся поблизу Міньківки"- йдеться в повідомленні.
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