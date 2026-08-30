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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись вблизи Родинского в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Родинского (город Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Родинское карта

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Родинское и продвинулся вблизи Артильного.

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Донецкая область (13102) Покровский район (1834) Родинское (94) DeepState (590)
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