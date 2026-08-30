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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися поблизу Родинського на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування у Покровському районі на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Родинського (місто Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися у Часовому Яру, - DeepState. МАПА

родинське карта

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Родинське та просунувся поблизу Артільного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відновили контроль біля Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

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Донецька область (11740) Покровський район (1843) Родинське (94) DeepState (593)
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