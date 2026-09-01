Ворог просунувся поблизу Міньківки на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.
Де просунулися окупанти?
Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Міньківки (село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області).
Що передувало?
- Раніше DeepState також повідомляв про просування росіян біля Міньківки.
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