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Ворог просунувся поблизу Міньківки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

Де просунулися окупанти?

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Міньківки (село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області).

Міньківка карта
Міньківка

Читайте також: Сили оборони відновили контроль поблизу Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися поблизу Родинського на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11748) Бахмутський район (877) Міньківка (8) DeepState (595)
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