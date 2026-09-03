Ворог просунувся біля Голубівки і Ступочок на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування у Краматорському районі на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.
Просування окупантів
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Голубівки (Краматорський район Донецької області) та Ступочок (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль