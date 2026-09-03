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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся біля Голубівки і Ступочок на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування у Краматорському районі на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

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Просування окупантів

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Голубівки (Краматорський район Донецької області) та Ступочок (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог просунувся поблизу Міньківки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Оновлені мапи

Ворог просунувся поблизу Голубівки

Ворог просунувся поблизу Ступочок

Також дивіться: Сили оборони відновили контроль поблизу Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

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Донецька область (11758) бойові дії (6390) Краматорський район (1471) Ступочки (10) Голубівка (1) DeepState (596)
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