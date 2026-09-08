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Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState. КАРТА

діпстейт

Російські війська мають просування поблизу трьох населених пунктів у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Гришиного (Покровський район), Калеників (Краматорський район) та Федорівки Другої(Бахмутський район)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Голубівки і Ступочок на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Просування ворога на Донечччині
Просування ворога на Донечччині

Також читайте: Сили оборони відновили контроль поблизу Западного на Харківщині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11777) Бахмутський район (878) Краматорський район (1482) Покровський район (1848) Каленики (9) Гришине (76) Федорівка Друга (7) DeepState (598)
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