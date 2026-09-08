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Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування поблизу трьох населених пунктів у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Гришиного (Покровський район), Калеників (Краматорський район) та Федорівки Другої(Бахмутський район)", - йдеться в повідомленні.
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