Ворог просунувся біля Степанівки і Котлиного на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування у Краматорському та Покровському районах Донецької області.
Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степанівки (Краматорський район Донецької області) та Котлиного (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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