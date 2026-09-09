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Ворог просунувся біля Степанівки і Котлиного на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування у Краматорському та Покровському районах Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степанівки (Краматорський район Донецької області) та Котлиного (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState. КАРТА

Оновлені мапи

Ворог просунувся поблизу Степанівки

Ворог просунувся поблизу Котлиного

Також дивіться: Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11786) бойові дії (6412) Краматорський район (1485) Покровський район (1850) Котлине (26) Степанівка (6) DeepState (599)
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